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TAZ2000B/10
Ihr All-in-One CD-Musikgerät
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit dieser tragbaren Boombox für physische CDs in nahezu jedem Format. Der UKW-Radio-Empfang ist glasklar. Mit Bluetooth®-Streaming, USB-Wiedergabe und einen Audio-In-Anschluss für weitere Geräte.Alle Vorteile ansehen
Erhältlich in:
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
CD-Soundmachine
Gesamtzeit
recurring payment
Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.
Egal, ob Sie erstmals auf den Geschmack physischer CDs kommen oder die Freude daran wiederentdecken – dieser Toplader-CD-Player ist die perfekte Wahl für entspanntes Hörvergnügen. Er kann jede Art von CD-Format lesen und lässt sich dank des Tragegriffs leicht transportieren. Schließen Sie ihn einfach an eine AC-Steckdose an oder setzen Sie sechs Batterien* (Typ R14 C) ein und nehmen Sie ihn mit nach draußen.
Wenn Sie eine Musikquelle nutzen möchten, die es schon länger gibt als CDs, können Sie über den UKW-Digitaltuner ganz einfach Ihre Lieblingsradiosender hören. Sie können bis zu 20-Sender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern.
Möchten Sie diesen CD-Player als tragbaren Lautsprecher verwenden? Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Sounds von einem kompatiblen Smart-Gerät direkt auf den Player übertragen. Dynamic Bass Boost verleiht Ihren Lieblingssongs satte Bässe.
Für absolute Flexibilität gibt es auch einen USB-Anschluss, an den Sie ein Flash-Laufwerk anschließen können, um Ihre digitale Musiksammlung zu genießen. Alternativ können Sie über den Audio-In-Anschluss einen Plattenspieler verbinden und Schallplatten abspielen.
Wenn Sie gern mit Musik, einem Hörbuch oder dem Radio im Hintergrund einschlafen möchten, können Sie den Sleep-Timer auf 120, 90, 60, 30 oder 15 Minuten einstellen. Der CD-Player wechselt nach Ablauf dieser Zeit in den Standby-Modus.
Ton
Lautsprecher
Konnektivität
Tuner/Empfang/Übertragung
Komfort
Leistung
Zubehör
Design
Abmessungen
Audiowiedergabe
Kompatibilität
Nachhaltigkeit
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