Eingestellt
High Resolution Audio
Over-Ear
Offenes Akustik-Design
Atmungsaktive Ohrpolster
Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um detaillierten und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 50-mm-Treiber verwenden Hochleistungs-Neodym-Magnete und geben so die Dynamik Ihrer Musik wieder. Außerdem liefern sie ausgeglichene klare Bässe, glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.
Das offene Akustik-Design verhindert, dass sich hinter dem Lautsprechertreiber Luftdruck bildet, sodass die Membran viel Platz für Bewegung hat. Dies steigert die Klangtransparenz erheblich und gleicht den erweiterten Hochtonbereich aus.
4.4
von 5
25
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
MChrisp
17/06/2021
Deutschland
Preis Leistung ist enorm
Kurz gesagt: Bei dem aktuellen Preis (etwas über 100€), bei dem die zu haben sind, kann man diese Kopfhörer bedenkenlos kaufen. Selbst für den dreifachen (oder noch mehr) Preis findet man nur schwer etwas besseres. Sie hören sich phänomenal an, sind bequem und exzellent verarbeitet. Und das selbst im Vergleich zu hochpreisigen (z.B. französischen) Alternativen. Zwei kleine Kritikpunkte: Kopfhörer riecht anfangs stark nach Plastik. Der Anpressdruck auf den Kopf ist etwas stark. da hätte es wohl auch 2/3 des Drucks getan.
Vorteile
Bequem, Guter Sound.
Nachteile
Keine wirklichen Nachteile.
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Heirassa
10/01/2019
Suisse
Bequem und toller Sound
Ein Kopfhörer muss bequem auf dem Kopf sitzen. Das tut der Fidelio X2HR mit den breiten, weichen Polstern excellent - auch als Brillenträger gibts keine Probleme. Der Sound ist super analytisch, nix wummert, nix scheppert - genau richtig. Mit den Gitterchen über den Treibern sieht er trotz seines Volumens recht sportlich aus. Das Textilkabel ist mir zu starr und "raschelt" wenn man sich bewegt, aber man kann es ja dank dem Klinkenstecker bestens auswechseln.
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Palazzo
27/05/2025
United Kingdom
The Frequency Deal
These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.
Vorteile
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Nachteile
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