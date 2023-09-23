ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
  • Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren

Eingestellt

FidelioOffene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer

X3/00

4.8
| (30) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren
Von der Atmung des Sängers bis hin zu den Griffgeräuschen an der Gitarre – diese offenen Kopfhörer für Musikliebhaber vereinen federleichten Tragekomfort und makellose Abstimmung. Entdecken Sie Transparenz und Details auf völlig neuem Niveau.
Alle Vorteile anzeigen

Entwickelt für Musikliebhaber

Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren

  • Breiter, natürlicher Raumklang

  • Federleichter Tragekomfort

  • Hochwertige Leder-/Metallverarbeitung

  • Abnehmbares 3-m-Kabel

Entwickelt für außergewöhnliche Leistung

Entwickelt für außergewöhnliche Leistung

Die Philips Fidelio X3 Kopfhörer verfügen über doppelschichtige Ohrmuscheln, die Resonanz und Vibrationen reduzieren. Die Neodym-Treiber sind auf eine Neigung von 15 Grad ausgelegt und passen sich der natürlichen Geometrie Ihres Ohrs an, um eine optimale Genauigkeit bei hohen Frequenzen zu gewährleisten. Das Ergebnis: Makellose Leistung mit hervorragender Detailgenauigkeit.

Spüren Sie die Leidenschaft. Hochwertiges Design

Spüren Sie die Leidenschaft. Hochwertiges Design

Diese Over-Ear-Kopfhörer sind nicht nur für einen spektakulären Sound konzipiert, sondern fühlen sich auch unglaublich an. Der leichte, weiche innere Bügel passt sich perfekt an. Der äußere Bügel sorgt für ein beruhigendes Gewicht, während die federleichten Ohrpolster aus viskoelastischem Schaumstoff eine perfekte Abdichtung bieten. Ideal für langes Hörvergnügen.

Offenes Design. Breiter, natürlicher Raumklang.

Offenes Design. Breiter, natürlicher Raumklang.

Die offene Ohrmuschel ist mit akustisch transparenter Lautsprecherbespannung von Kvadrat überzogen. Die Luft kann frei durch das Gewebe strömen, wodurch Luftdruckablagerungen hinter der Membran vermieden werden und ein beeindruckender, raumfüllender Klang erzeugt wird.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-1679510
  • Award image AWARD-1679621

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

30

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

23/09/2023

Deutschland

Deutschland

Erfüllt hohe Ansprüche

Als klassischer Musiker habe ich hier recht hohe Ansprüche. Der Fidelio X3 erfüllt diese. Für HiFi zuhause hatte ich mehrere hochpreisige high end Kopfhörer bestellt. Philips hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm und war nur so als Tipp eines Kollegen von mir mitbestellt worden. Ich habe mich für den Philips entschieden. Dass dieser am Ende sogar der preiswerteste ist, wundert mich noch heute.

Vorteile

High Resolution, Soundpotenz, abnehmbare Kabel, Tragekomfort, Design, Verarbeitung

Nachteile

im Liegen Körperkontakt mit den sensiblen Kabeleingängen an den Muscheln. Hier wünscht man sich entweder entsprechende Protektoren, oder abgewinkelte Stecker. Für mobilen Einsatz würde ich derlei Kopfhörer ohnehin nicht nutzen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer verfasst

28/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klangerlebnis!

Tolle Kopfhörer, die einen super Raumklang erzeugen. Sie sind angenehm zu tragen, liegen gut am Kopf und drücken nicht auf die Ohren. Durch die leichte Stoffstruktur außen wirken sie luftig. Man hört noch die Außengeräusche, wenn der Ton aus ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer verfasst

02/04/2023

Deutschland

Deutschland

Mein neuer ständiger Begleiter

Nachdem Kopfhörer ja immer kleiner wurden und für mich gefühlt der Klang immer weniger im Fokus stand, bin ich begeistert, das Philips andere Wege geht. Der Fidelio X3 hat durch die Ohrpolster einen angenehmen und festen Sitz, was für eine gute Klangqualität immens wichtig ist. Der Klang ist sehr ausgewogen und hört sich natürlich an. Ich bin wirklich positiv überrascht, was dieser Kopfhörer aus der Musik rausholen kann. Durch die Möglichkeit, dass 3 Meter lange Kabel abzunehmen, ist ein Verstauen nach dem Gebrauch viel einfach und platzsparender. Ein kürzeres Kabel kann leider nicht direkt bei Philips bestellt werden, aber vielleicht kommt die Möglichkeit ja noch. Im Gesamten ein wirklich gut verarbeitetes Produkt, welches die Freude an der Musik unterstützt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration