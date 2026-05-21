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Mikrofaserpads entfernen effektiv Schmutz und Flecken. Kompatibel mit allen folgenden kabellosen Philips Staubsaugern mit Aqua Funktion: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
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