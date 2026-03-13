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Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack

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Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack

XV1882/20

Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack

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  • XV5113_01_ Der OneUp Ohne Eimer
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Die Reinigungspads von Philips OneUp bieten kraftvolle Bodenreinigung. Effizient entwickelt, halten diese wiederverwendbaren Pads bis zu 6 Monate – perfekt für nachhaltiges Putzen. Halte deine Böden makellos sauber und reduziere dabei Abfall.

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  • 29 May 2026

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