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Die Reinigungspads von Philips OneUp bieten kraftvolle Bodenreinigung. Effizient entwickelt, halten diese wiederverwendbaren Pads bis zu 6 Monate – perfekt für nachhaltiges Putzen. Halte deine Böden makellos sauber und reduziere dabei Abfall.
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