Philips Support Die Verbindung zu meinem kabelgebundenen Philips Avent Babyphone wird unterbrochen

Wenn die Eltern- und Baby-Einheiten Ihres Philips Avent Babyphones die Verbindung verlieren, stellen Sie die Einheiten dicht zusammen und warten Sie bis zu einer Minute, bis eine Verbindung hergestellt ist. Schalten Sie die Elterneinheit stumm, wenn beide Einheiten nah beieinander stehen.



Wenn die Einheiten nach einer Minute nicht verbunden wurden, führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus:

Drücken Sie die Knöpfe für Nachtlicht und beruhigende Geräusche auf der Baby-Einheit gleichzeitig drei Sekunden lang. Das Nachtlicht beginnt zu blinken. Halten Sie die Modus- und die Menütaste an der Elterneinheit gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm der Elterneinheit wird ein QR-Code angezeigt. Halten Sie die Baby-Einheit etwa 20 cm vom Bildschirm entfernt, sodass die Kamera zum QR-Code zeigt. Wenn die Kamera den Code scannt, gibt die Baby-Einheit eine Melodie aus, um die erfolgreiche Kopplung zu bestätigen. Das Video-Streaming beginnt innerhalb von 10 bis 20 Sekunden auf der Elterneinheit.