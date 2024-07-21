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    Philips Support

    Was sollte ich tun, bevor ich mein Babyphone entsorge?

    Veröffentlicht am 21. Juli 2024
    Setzen Sie Ihr Babyphone vor der Entsorgung auf die Werkseinstellungen zurück, um Ihre persönlichen Daten zu löschen und sich somit zu schützen.

    Wir empfehlen, die Baby-Einheit von der Philips Avent Baby Monitor+ App zu trennen, indem Sie die Option "Babyphone trennen" in den Einstellungen für die Baby-Einheit der App auswählen.

    Stellen Sie sicher, dass die Baby-Einheit eingeschaltet ist, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Halten Sie dann den Ein-/Ausschalter der Baby-Einheit 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blinkt. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen.

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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