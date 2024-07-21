Was sollte ich tun, bevor ich mein Babyphone entsorge?
Wir empfehlen, die Baby-Einheit von der Philips Avent Baby Monitor+ App zu trennen, indem Sie die Option "Babyphone trennen" in den Einstellungen für die Baby-Einheit der App auswählen.
Stellen Sie sicher, dass die Baby-Einheit eingeschaltet ist, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Halten Sie dann den Ein-/Ausschalter der Baby-Einheit 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blinkt. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen.