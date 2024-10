Image Management

Die Bildmanagement-Lösung ermöglicht das einrichtungsübergreifende Ansehen, Verteilen und Archivieren von Daten sowie einen nathlosen Zugriff von jeder beliebigen Workstation in der Einrichtung. Sie kann an Ihren Arbeitsablauf angepasst und an Ihre Anforderungen skaliert werden, so dass sich das klinische Personal weiterentwickeln kann. Dank eines integrierten Arbeitsbereichs können Radiologen auf erforderliche Tools, wie z.B. Bildnachverarbeitungsanalyse, KI-gestützte Erkenntnisse und andere fortschrittliche Tools zugreifen. Das intuitive Bildmanagement dient zur Optimierung von Versorgungsprozessen von der Koordination über die Diagnose bis zur Zusammenarbeit. Dabei werden sowohl DICOM- als auch Nicht-DICOM-Daten mit leistungsstarken Tools verwendet.