Fließender Übergang vom OP zum Untersuchungsraum
Die Patiententransportlösung, bestehend aus einem transmobilen Patiententransporter und der FlexTrak OP-Schnittstelle, unterstützt einen schnellen integrierten Transfer vom OP-Tisch zum MR-Scanner. Der Transport dauert nur wenige Minuten, das heißt, Sie verlieren keine wertvolle Zeit. Der Patient bleibt für einen reibungslosen Ablauf stets auf der Transportauflage. FlexTrak OR befindet sich während des gesamten Eingriffs auf der MR-Seite der Türen, die sterile Grenze in den OP wird zu keiner Zeit überschritten.