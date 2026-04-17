Das Philips Device Management Dashboard für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC ist ein internetbasiertes Tool, mit dem Sie alle Geräte der Serie PageWriter TC an einem zentralen Ort für eine schnelle und effiziente Fehlerbehebung und Geräteunterstützung, geräteferne Problemdiagnose sowie Anzeige des Gerätestatus ausgewählter Philips EKG-Schreiber und Patientenmonitore anzeigen können. Von Ihrem PC oder Mobilgerät aus können Sie Gerätekonfiguration, Standort der letzten WLAN/LAN-Verbindung, drahtlose IP-Adresse und Zugangspunkt, aktivierte Produktoptionen und Fehlerprotokolle einsehen.