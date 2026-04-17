Anzeigen des EKG-Schreiber-Status in Echtzeit

Mit dem Dashboard kann Ihr Team Ihre drahtlosen und drahtgebundenen Geräte von anderen Standorten aus verwalten und warten. Die Transparenz von Geräte-Fehlerprotokollen, Online-Status und Akkuzustand ermöglicht das schnelle Treffen von Entscheidungen zum Einsatz von Ressourcen, um die klinische Betriebszeit aufrecht zu erhalten. Drahtlose IP-Adressen und Zugriffspunkte können Ihnen dabei helfen, Gerätestandorte innerhalb ihrer Einrichtung zu bestimmen und Sie beim Einsatz von Geräten unterstützen.