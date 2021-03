Die dStream Knie-8-Kanäle-Spule ist für die hochauflösende Kniebildgebung und die Visualisierung der Knorpelstrukturen und kleinen Bänder konzipiert. Die Spule kann leicht an das linke oder rechte Knie angepasst werden und passt sich der Anatomie eng an, um ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis (SRV) zu erzielen. Die Spule kann in Beziehung zur Grundplatte geringfügig gedreht werden, um die Spulenvorbereitung zu vereinfachen und den Patientenkomfort zu erhöhen. Das zweiteilige Design mit einem Griff erlaubt einfache Handhabung.