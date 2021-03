MR Elastography gestattet die nichtinvasive Beurteilung von Unterschieden in der Gewebesteifigkeit der Leber in einem schnellen Scan mit Atemanhaltephase. Geschulte Ärzte erhalten somit zusätzliche Informationen zum Treffen von fundierten Behandlungsentscheidungen. Die Bildverarbeitung ist vollständig in den Scanner integriert. Der Funktionsumfang bietet eine automatisierte Berechnung von Elastogrammen, die Angabe der Gewebesteifigkeit in kPa sowie eine Darstellung der statistischen Sicherheit zur Abschätzung der Zuverlässigkeit.