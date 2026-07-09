Es wird nicht empfohlen, das Kabel um den Philips Styler zu wickeln, da dies das Kabel beschädigen kann. Warten Sie nach dem Gebrauch des Hairstyler, bis er abgekühlt ist, und wickeln Sie das Kabel separat auf, wie in der Abbildung unten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BHS732/00 , HP8321/40 , BHD512/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Hairstyler?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Wozu dient die Ionisierungsfunktion meines Philips Hairstyler?
Kann Lockenwickeln oder Glätten mein Haar beschädigen?
Wie reinige ich meinen Philips Hairstyler?