Die Sonicare und Sonicare For Kids App ist für Android und iOS verfügbar. In der folgenden Liste wird angezeigt, ob die App in Ihrem Land verfügbar ist.

Die Sonicare For Kids App ist in Belarus verfügbar. Sie ist nicht in Griechenland, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabien, Serbien, Kasachstan, Israel, Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar.