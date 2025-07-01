Philips Support
Wie entnehme ich den Korb meines Philips Airfryers von der Pfanne?
Gehen Sie wie folgt vor, um den Korb von der Pfanne Ihres Philips Airfryers zu entnehmen:
- Verschieben Sie den transparenten Deckel, um auf die Entriegelungstaste zuzugreifen.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste und entnehmen Sie gleichzeitig den Korb des Philips Airfryers.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HD9270/70R1 , HD9252/90R1 , HD9280/60R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›