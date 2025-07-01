Philips Support Wie entnehme ich den Korb meines Philips Airfryers von der Pfanne?

Gehen Sie wie folgt vor, um den Korb von der Pfanne Ihres Philips Airfryers zu entnehmen:

Verschieben Sie den transparenten Deckel, um auf die Entriegelungstaste zuzugreifen. Drücken Sie die Entriegelungstaste und entnehmen Sie gleichzeitig den Korb des Philips Airfryers.