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Wie benutze ich die Philips Avent Handmilchpumpe?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Philips Avent Handmilchpumpe verwenden, dann lesen Sie bitte unsere Anweisungen unten.

Nehmen Sie alle Teile der Milchpumpe auseinander, reinigen und desinfizieren Sie sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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