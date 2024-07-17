Philips Support Kann ich meine Babykamera mit einer Elterneinheit eines anderen Babyphones verbinden?

Nein. Die Elterneinheit des Philips Avent vernetzten Babyphones (SCD921, SCD923) und des Premium vernetzte Babyphone (SCD971, SCD973) kann nur mit der Baby-Einheit verbunden werden, die im selben Produktpaket enthalten ist. Es kann beispielsweise nicht mit der Philips Avent vernetzten Babykamera (SCD641, SCD643) verbunden werden.



Wenn Sie mehr als eine Babykamera und Babyeinheit anzeigen möchten, verbinden Sie diese über die Philips Avent Baby Monitor+ App.