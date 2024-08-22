Warum ist die Betriebsdauer meiner Elterneinheit kurz?

Wenn das Videodisplay kontinuierlich eingeschaltet ist, verbraucht die Elterneinheit viel Energie. Um die Betriebszeit zu erhöhen, aktivieren Sie den Eco-Modus in der Elterneinheit.



Wenn der Eco-Modus aktiviert ist, werden das Display und der Ton der Elterneinheit ausgeschaltet, wenn 20 Sekunden lang kein Ton erkannt wird. Die Eco-Anzeige leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der Eco-Modus aktiviert ist. Im Eco-Modus werden das Display und die Tonübertragung vollständig ausgeschaltet, um die Betriebszeit über den Akku zu reduzieren. Wenn die Baby-Einheit Geräusche erkennt, werden das Display und der Ton der Elterneinheit sofort eingeschaltet. Die Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen und die Geräuschpegelleuchten leuchten grün. Solange keine Geräusche erkannt werden, sind die Leuchtanzeigen für den Geräuschpegel ausgeschaltet.



Hinweis: Der minimale Geräuschpegel zur Aktivierung von Ton und Anzeige wird durch die Empfindlichkeitseinstellung festgelegt.



Um den Eco-Modus zu aktivieren, drücken Sie die Modus-Taste an der Seite der Elterneinheit.