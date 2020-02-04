Eingestellt
43PFS5503/12
Ultraflacher Full HD LED TV
Einfachste Bedienung für große Bildschirme. Der Philips 5500 bietet Ihnen Full-HD-Auflösung, klaren Sound und ein großartiges Fernseherlebnis – einfach einstecken und im Handumdrehen Ihre Shows, Filme und Spiele genießen.
108 cm (43")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Kabelfernsehen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten jederzeit besonders scharfe Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.
3.7
von 5
23
Bewertungen
netterwahnsinn
04/02/2020
Deutschland
Tolles Gerät
Für meine Belange der absolute Hit. Benutzerfreundliche Handhabung, tolles Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-02-04
Stefano1967
01/10/2018
Deutschland
Sehr leicht aber mit große kraft
Bin sehr zufrieden mit diese kauf , sehr klares Bild, die Farbe sind wunderschön. Den Preis überhaupt nicht teuer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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10/05/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Philips tv
De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.
Vorteile
10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-04-10
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.