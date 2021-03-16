Eingestellt
Tragbar. Erschwinglich.
Sie suchen nach einem Fernseher, der gut aber nicht zu ausgefallen ist? Dieser kompakte und erschwingliche LED TV bietet alles, was Sie brauchen – und nichts, was Sie nicht brauchen. Pixel Plus HD sorgt für gestochen scharfe Bilder, der Sound ist kristallklar, und der Fernseher lässt sich bequem von einem Raum zum nächsten transportieren.
108 cm (43")
Full HD LED TV
Pixel Plus HD
Mit Full HD erreicht HD eine neue Stufe. Mit noch schärferen Bildern und höherer Helligkeit, besserem Kontrast und realistischen Farben macht Ihr Full HD-Bildschirm Ihr Fernseherlebnis besser als jemals zuvor.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.4
von 5
12
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Superkine
16/03/2021
België
Verifizierter Käufer
Bon achat
Très bon achat comme second téléviseur, installé dans notre cuisine.
Vorteile
Prix
Nachteile
Pas de connexion internet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-16
Gediar49
19/07/2021
Nederland
Heel mooi beeld
Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.
Vorteile
Goede kwaliteit ,mooie uitstraling
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED 24PFS5525 FHD LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2021-06-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-06-19
Vdb Ruud
16/05/2021
België
goed toestel
zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit
Vorteile
zeer goede beeldkwalitet
Nachteile
langzame opstart
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED 24PFS5525 FHD LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-04-16
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.