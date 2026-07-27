ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer

Xenon X-tremeVision gen2Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85415XV2S1

Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
Die X-tremeVision gen2 ist die neueste Entwicklung in der Xenon-Technologie und überzeugt mit einem leistungsstarken Lichtstrahl, der eine noch nie dagewesene Lichtausgabe ermöglicht. Diese herausragende Lichtleistung schafft Ihnen ein größeres Sichtfeld und sorgt somit für ein sichereres und komfortableres Fahrerlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

Sehen Sie jede Unebenheit, jede Kurve und jedes Hindernis auf der Straße

Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer

  • Lampentyp: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Xenon X-tremeVision gen2: für eine maximale Sicht

Xenon X-tremeVision gen2: für eine maximale Sicht

Xenon X-tremeVision gen2 Lampen mit Philips Xenon-Technologie bieten ultimative Leistung. Mit ihrem längeren Lichtstrahl und bis zu 150 % mehr Sicht¹ helfen Ihnen X-tremeVision gen2 Lampen, Hindernisse früher zu erkennen, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Und dank der verbesserten peripheren Sicht nehmen Sie Gefahren am Straßenrand, wie Fußgänger, oder vor Ihnen liegende Kreuzungen früher wahr. Diese Scheinwerferlampen erhellen jede Unebenheit, Kurve und Gefahr auf der Straße und erfüllen damit selbst die Anforderungen anspruchsvollster Fahrer und Straßenverhältnisse.

Bessere Sicht für mehr Sicherheit und Komfort

Bessere Sicht für mehr Sicherheit und Komfort

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Schon durch die Verbesserung der Lichtqualität können Sie Unfälle vermeiden. Xenon X-tremeVision gen2 verbessert die Sichtbarkeit, sodass Sie Hindernisse und Verkehrsschilder früher erkennen und Ihre Reaktionszeit verbessern. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts ist an die natürliche Farbenempfindlichkeit Ihres Auges angepasst. Und mit 4800 K Farbtemperatur erzeugen diese Scheinwerferlampen ein Licht, das Ihre Augen schont und Nachtfahrten sicherer und angenehmer gestaltet.

Richtet das Licht auf die richtige Stelle vor Ihrem Auto

Richtet das Licht auf die richtige Stelle vor Ihrem Auto

Leistungsstarke Scheinwerfer alleine reichen nicht aus. Optische Präzision ist ebenso wichtig. Die Xenon X-tremeVision gen2 Lampen verfügen über die präziseste Lichtbogentechnologie mit 150-350 µm Ausrichtung. Diese beleuchtet die Straße genau da, wo Sie es benötigen, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. ¹ Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard (mit Ausnahme von D2R, die bis zu 20 % mehr Sicht bieten)