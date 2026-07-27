Schnellere Reinigung und ein kompaktes, elegantes Design

Unser kompakter Luftreiniger sorgt für saubere, sichere Luft zu Hause. Er entfernt 99,97 % der Allergene und Schadstoffe in Minuten und verbraucht dabei nur wenig Energie. Dank seines eleganten Designs und den intelligenten Bedienelementen fügt er sich nahtlos in dein Zuhause und deinen Lebensstil ein.