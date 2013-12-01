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Eingestellt

Android-Dockingstation mit Bluetooth und Uhr

AS130/12

4.3

| (10) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Der Lautsprecher AS130 überträgt Musik in hoher Qualität über Bluetooth und kann Ihr Android-Gerät in kürzester Zeit aufladen.

Alle Vorteile anzeigen

Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

  • für Smartphones mit Micro-USB Connector

  • Bluetooth - kabelloses Musik-Streaming

  • 6 W

FlexiDock mit cleverem Design passt zu jedem Android-Mobiltelefon

Die verbesserte Version des Philips FlexiDock bietet einen Micro-USB-Anschluss und ist somit perfekt für alle Android-Telefone. Der Dockmechanismus passt hervorragend für alle Android-Telefone, dank des weichen und gerundeten Designs des Anschlusses. Es bietet maximale Anpassungsfähigkeit. Schieben Sie den Anschluss nach links oder rechts, und drehen Sie ihn, damit Sie ihn an jede Stelle und anhand jeder Ausrichtung des Micro-USB-Anschlusses an Ihr Telefon anpassen können. Diese extreme Flexibilität ist die erste ihrer Art für Android-Telefone, die von verschiedenen Herstellern ohne standardisierte Position und Ausrichtung des Micro-USB-Anschlusses hergestellt werden.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Widget für einfache Bluetooth-Kopplung für Android-Telefone

Mit dem Philips Bluetooth Audio Connect-Widget, das von Google Play heruntergeladen werden kann, können Sie Ihr Mobilgerät einfach mit allen Philips Bluetooth-Audiogeräten koppeln. Tippen Sie auf das Widget, um Philips Bluetooth-Audiogeräte automatisch hinzuzufügen, zu koppeln und eine Verbindung herzustellen. Nach dem Koppeln können Sie die Symbole auch ändern und umbenennen. Mit diesem Widget können Sie mehrere Philips Audiogeräte verwenden und einfach zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten hin und her wechseln. Tippen Sie einfach auf Ihr gewünschtes Philips Audiogerät, und starten Sie den Stream.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

10

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

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Diese Bewertung wurde für AS130 Kabelloses Lautsprecherdock verfasst

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22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Edler kleiner Begleiter

Als erstes möchte ich auf die Verpackung eingehen. -ein handlicher,leicht zu öffnender Karton, -gut und sicher in Karton eingehüllt -alles ohne unnützen Verpackungsmüll Erster Eindruck -die Oberfläche wirkt hochwertig verarbeitet -der rundrum gespannte Netzstoff steht nirgendwo ab -Docking Port einfach zu verstellen -Anschlüsse gut erreichbar -die im Gehäuse versteckten Tasten sind leicht zu bedienen Erste Benutzung -App Download absolut unkompliziert -nach längerem Suchen rausgefunden das die APP ein Widget ist und daurch nicht so anwählbar,sondern muss eingerichtet werden -Sony Xperia Z hängt zur Seite rüber liegt aber sicher und fest -erse Schritte schnell und intuitiv erledigt -Uhr sauber ablesbar ,egal wie hell eingestellt Klang -Gute ausgewogene Balance -klare Höhen -Mitten kommen relativ sauber -Bässe ab 80% max Lautstärke knartschig -Zimmerlautstärke klingt sauber und ausgewogen Funktionen -Freisprechen funktioniert perfekt bei eingehenden Anrufen -Konnektivität tadelos (Klinke und Bluetooth) -Schnellladung im wahrsten Sinne des Wortes -Leider kein Batteriefach für Music to go Fazit Gelungener kleiner Begleiter in edlem Outfit. Diverse Dienste werden unterstützt und das auch problemlos. Ob als Uhr für den Nachttisch,als Radioersatz im Büro oder einfach nur um irgendwo im Haus Musik zu hören ein idealer kleiner Platzsparer. Aufgrund der geringen Maße findet er überall einen Stellplatz(mein Xperia Z beansprucht fast genauso viel Platz). Kaufempfehlung? Klares JA. Denn aufgrund der Konnektivität mit 3,5Klinke und Bluetooth ein absoluter Allrounder.

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Diese Bewertung wurde für AS130 Kabelloses Lautsprecherdock verfasst

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24/11/2015

España

España

Verifizierter Käufer

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

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Diese Bewertung wurde für AS130 altavoz base inalámbrico verfasst

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