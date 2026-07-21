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Support
AS130/12
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Anruf möglich während Telefon an Philips Dockinglautsprecher angeschlossen?
Verbindung zwischen Telefon und Philips Gerät trennbar, wenn ich mit dem Gerät Musik höre?
Unterstützt mein Philips Dockinglautsprecher bestimmte Apps von Philips?
Empfängt mein mobiles Gerät SMS, Benachrichtigungen und andere Nachrichten, wenn es gedockt ist?
Wie wird das Philips Gerät gereinigt?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts