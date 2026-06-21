Triple Protect-Rasiersystem
Spürbar glatte Ergebnisse
Bidirektionale Trimmeraufsätze
100 % wasserfest
Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.
Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.
Die bidirektionalen Kämme bieten individuell anpassbare Längen von 2 oder 3 mm und schneiden in jede Richtung für eine mühelose und effektive Ganzkörperpflege, selbst in intimen Bereichen.
4.1
von 5
742
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
string-fan
21/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden mit dem Bodygroom und rasiert im Intimbereich sehr gut.
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Date of Use 2026-06-19
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Date of Use 2026-06-19
Holm-Hansen
11/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Beauty
Tolles Gerät, Liegt gut in der Hand und hautschonend
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Max8000
03/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Vorteile
Einfach zu bedienen, keine Verletzungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
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