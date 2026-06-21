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  • Mühelose und sanfte Körperpflege
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Body Groomer 3000 SeriesMit Triple Protect-Rasiersystem

BG3480/15

4.1
| (742) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Mühelose und sanfte Körperpflege
Erleben Sie mühelose Körperpflege und mehr Hautkomfort. Das Triple Protect-Rasiersystem sorgt für eine gründliche, sanfte Rasur, selbst in empfindlichen Bereichen, während der 2-, oder 3-mm-Kammaufsatz für einen definierten, getrimmten Look sorgt.
Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

Für gründliche und dennoch angenehme Ergebnisse

Mühelose und sanfte Körperpflege

  • Triple Protect-Rasiersystem

  • Spürbar glatte Ergebnisse

  • Bidirektionale Trimmeraufsätze

  • 100 % wasserfest

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.

Aufsteckbare Kämme zum Trimmen von Haaren in jede Richtung

Aufsteckbare Kämme zum Trimmen von Haaren in jede Richtung

Die bidirektionalen Kämme bieten individuell anpassbare Längen von 2 oder 3 mm und schneiden in jede Richtung für eine mühelose und effektive Ganzkörperpflege, selbst in intimen Bereichen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

742

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

21/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden mit dem Bodygroom und rasiert im Intimbereich sehr gut.

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Date of Use 2026-06-19

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Date of Use 2026-06-19

11/04/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Beauty

Tolles Gerät, Liegt gut in der Hand und hautschonend

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

03/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Vorteile

Einfach zu bedienen, keine Verletzungen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf