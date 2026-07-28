Eingestellt
3 aufsteckbare Kammaufsätze, 3, 5, 7 mm
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
60 Min. Akkubetrieb, 1 Std. Ladezeit
Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen
Jetzt können Sie sich mit nur einem Tool am ganzen Körper rasieren und trimmen. Dieser Philips Bodygroom für Männer schneidet Haare in drei verschiedenen Längen für saubere und gleichmäßige Ergebnisse auf dem Rücken, den Schultern, der Brust, dem Bauch, in den Achselhöhlen, an den Armen, in der Leistengegend und an den Beinen.
Bequeme Rückenhaarentfernung: Dieser Aufsatz wurde speziell für die bequeme Entfernung von Rückenhaar entwickelt.
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.
4.2
von 5
632
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
DC Harris
28/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wirklich auch für die "Balls"
Tolles Gerät! Macht was versprochen wird. Ich hatte erst Zweifel, ob es am H*sack problemlos geht.. Aber ja, das Gerät ist definitiv auch für die "Bälle" geeignet. Keine Verletzungen oder Ziepen. Und ich war wirklich nicht gerade vorsichtig. Ansonsten lange Akkulaufzeit, schnell wieder aufgeladen, liegt gut in der Hand.
Vorteile
Verletzungsfrei "unten rum", rasiert gründlich, liegt gut in der Hand, lange Akkulaufzeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-07-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-07-25
29/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Amazing product,just important for men.Very easy to use it and of course very friendly for the body.
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-05-23
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-05-23
Opi68
15/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasiert sehr
Habe es mir gekauft um gute Ergebnisse zu haben und das trifft voll zu
Vorteile
Super Ergebnis beim Rasierer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.