TT2000/43
BG3017/01
BG3027/03
BG3027/03R1
BG5021/16
BG5021/16R1
BG7025/13
BG7025/15R1
BG5020/13
BG3010/13
BG3010/15
Passend für die BodyGroom S3000er Serie
Passend für die BodyGroom S5000er Serie
Passend für die BodyGroom S7000er Serie
Passend für Click & Style (S500/700)
100 % wasserdicht für eine einfache Verwendung und Reinigung
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.
3.5
von 5
591
Bewertungen
S’more
04/10/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin zufrieden
Es macht was es soll . Klare Kaufentscheidung . Kann es weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BodyGroom Ersatzscherfolie TT2000/43 Ersatzscherfolie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BodyGroom Ersatzscherfolie TT2000/43 Ersatzscherfolie verfasst
Maschinenfreak
18/01/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktion wieder Top
Wenn Ersatzteile, dann Originale vom Hersteller kaufen und nicht von den bunten Seiten. Alles ganz einfach das Spiel. Nur dann hast weniger Ärger und bist sicher, dass alles passt.
Vorteile
Original Ersatzteil
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BodyGroom Ersatzscherfolie TT2000/43 Ersatzscherfolie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jazzman
22/01/2019
Deutschland
Super Rasur Ergebnis echt Top
Super Rasur Ergebnis echt Top kann ich nur empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst