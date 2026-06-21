Der Bodygroom von Philips macht einen hochwertigen Eindruck. Das beiliegende Ladekabel kann einfach per USB-A verbunden werden. Schön wäre da ein USB-C Anschluß am Gerät, dann wäre es noch kompatibler. Die Rasur funktioniert ohne Probleme am ganzen Körper. Das Ergebnis der Trockenrasur ist sehr gut und glatt und das ohne Hautirritationen. Er ist absolut wasserdicht, so dass er mit unter die Dusche kann. Bei der Nassrasur werden die kurzen Stoppel leider nicht so gut entfernt und die längeren Haare verstopfen den Schneidkopf ein wenig, so dass dieser immer wieder abgewaschen werden muss. Dadurch das man in beide Richtungen rasieren kann, muss man je nach Wuchsrichtung der Haare den Rasierer nicht komplett drehen, was fürs Handgelenk deutlich entspannter ist. Die drei beiliegenden Aufsätze mit unterschiedlichen Längen (2, 3 und 5 mm) , lassen sich einfach wechseln. Der Bodygroom liegt gut in der Hand und der Winkel des Schneidkopfes ist sehr gut gewählt, speziell wenn man sich den oberen Rücken und Schulterbereich rasiert. Reinigen kann man den Bodygroom einfach unter fließend Wasser. Zum trocknen den Rasiereinsatz am besten draußen lassen. Fazit: Der Bodygroom liefert ein sehr gutes Gesamtergebnis und kann aus meiner Sicht auf jeden Fall weiterempfohlen werden. Mag ihn definitiv nicht mehr hergeben, denn mit dem Bodygroom kommt man schneller, sicherer und leichter ans Ziel.