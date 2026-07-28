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  • Hautfreundliche Ganzkörperpflege
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Body Groomer 5000 SeriesMit Triple Protect-Rasiersystem

BG5475/15

4.2
| (632) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Hautfreundliche Ganzkörperpflege
Erleben Sie eine gründliche, sanfte Rasur am ganzen Körper, auch im Intimbereich, ohne Kompromisse beim Hautkomfort einzugehen. Es gibt 3 Längeneinstellungen für ein vielseitiges Trimmen, und der klappbare Rückenaufsatz hilft bei schwer erreichbaren Stellen.
Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

Für saubere und hautfreundliche Ergebnisse am ganzen Körper

Hautfreundliche Ganzkörperpflege

  • Triple Protect-Rasiersystem

  • Spürbar glatte Ergebnisse

  • Klappbare Rückseitenbefestigung

  • Bidirektionale Trimmeraufsätze

  • 100 % wasserfest

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.

Für eine bessere Erreichbarkeit an schwer erreichbaren Stellen

Für eine bessere Erreichbarkeit an schwer erreichbaren Stellen

Unser neu entwickelte, klappbare Aufsatz für den Rücken sorgt für ein ergonomisches Erlebnis und verbessert die Erreichbarkeit über den gesamten Körper hinweg erheblich. Der Griff verfügt über verschiedene Einstellungen für eine angenehme Rasur von allen Seiten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

632

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

28/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Wirklich auch für die "Balls"

Tolles Gerät! Macht was versprochen wird. Ich hatte erst Zweifel, ob es am H*sack problemlos geht.. Aber ja, das Gerät ist definitiv auch für die "Bälle" geeignet. Keine Verletzungen oder Ziepen. Und ich war wirklich nicht gerade vorsichtig. Ansonsten lange Akkulaufzeit, schnell wieder aufgeladen, liegt gut in der Hand.

Vorteile

Verletzungsfrei "unten rum", rasiert gründlich, liegt gut in der Hand, lange Akkulaufzeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

Date of Use 2026-07-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

Date of Use 2026-07-25

29/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Amazing product,just important for men.Very easy to use it and of course very friendly for the body.

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

Date of Use 2026-05-23

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

Date of Use 2026-05-23

15/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasiert sehr

Habe es mir gekauft um gute Ergebnisse zu haben und das trifft voll zu

Vorteile

Super Ergebnis beim Rasierer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt

  2. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf