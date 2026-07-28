Triple Protect-Rasiersystem
Spürbar glatte Ergebnisse
Klappbare Rückseitenbefestigung
Bidirektionale Trimmeraufsätze
100 % wasserfest
Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.
Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.
Unser neu entwickelte, klappbare Aufsatz für den Rücken sorgt für ein ergonomisches Erlebnis und verbessert die Erreichbarkeit über den gesamten Körper hinweg erheblich. Der Griff verfügt über verschiedene Einstellungen für eine angenehme Rasur von allen Seiten.
4.2
von 5
632
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
DC Harris
28/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wirklich auch für die "Balls"
Tolles Gerät! Macht was versprochen wird. Ich hatte erst Zweifel, ob es am H*sack problemlos geht.. Aber ja, das Gerät ist definitiv auch für die "Bälle" geeignet. Keine Verletzungen oder Ziepen. Und ich war wirklich nicht gerade vorsichtig. Ansonsten lange Akkulaufzeit, schnell wieder aufgeladen, liegt gut in der Hand.
Vorteile
Verletzungsfrei "unten rum", rasiert gründlich, liegt gut in der Hand, lange Akkulaufzeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-07-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-07-25
29/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Amazing product,just important for men.Very easy to use it and of course very friendly for the body.
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-05-23
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-05-23
Opi68
15/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasiert sehr
Habe es mir gekauft um gute Ergebnisse zu haben und das trifft voll zu
Vorteile
Super Ergebnis beim Rasierer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf