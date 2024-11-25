NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Erhältlich in
Doppelpack
Mit der One können Sie 90 Tage lang mit einer einzigen AAA-Batterie putzen – das entspricht drei Monaten, in denen Ihr Lächeln weißer und strahlender ist.
Stellen Sie sich die One als elektrische Variante Ihrer Handzahnbürste vor. Mithilfe von Mikrovibrationen und wellenförmigen Borsten können Sie Ihre Zähne auf Knopfdruck sanft reinigen und polieren.
Von Miami bis Midnight, Mango bis Mint – wählen Sie die Farbe, die zu Ihrem Stil passt. Sie können den Bürstenkopf auf Ihr Handstück abstimmen oder Ihre eigene Farbkombination erstellen.
4.1
von 5
40
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Sevrin
25/11/2024
Nederland
Verifizierter Käufer
Philips one
Dit product kan ik iedereen aanbevelen Handig in gebruik en makkelijk om mee te nemen bevalt mij uitstekend.
Nachteile
soms moeilijk om aan te zetten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare BH1022/02 Set van 2 opzetborstels verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare BH1022/02 Set van 2 opzetborstels verfasst
Marti-rora
14/05/2024
Italia
Teil der Aktion
Ottimo dispositivo, semplice e funzionale
Scrivo questa recensione dopo 18 giorni di utilizzo quotidiano. Appena ho ricevuto Philips One by Sonicare BH1022/04 ho notato il design semplice e pulito praticamente come un normale spazzolino. Ho utilizzato lo spazzolino mattina e sera e ho notato dapprima la facilità di utilizzo. La cosa che più mi ha colpita è il segnale ogni 30 secondi per cambiare posizione in modo da farti pulire bene ogni angolo della bocca. La batteria non l ho ancora ricaricata(ho caricato lo spazzolino prima di utilizzarlo la prima volta)per questo è ottimo anche per viaggiare visto che si scarica lentamente. La testina, delicata sulle gengive, è ottima per chi soffre di sanguinamento gengivale e non rovina lo smalto dei denti. Trovo molto carino il fatto che viene prodotto in vari colori per giocare un po' con la fantasia. In conclusione, non avendo mai utilizzato uno spazzolino elettrico, dico che mi sto trovando veramente bene con questo spazzolino elettrico e credo di continuare ad utilizzarlo.
Vorteile
Semplice da usare, la batteria dura tanto, testine delicate
Nachteile
Non ho riscontrato nessuna nota negativa
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-pack brush heads BH1022/04 Testina per spazzolino verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-pack brush heads BH1022/04 Testina per spazzolino verfasst
Vany87
13/05/2024
Italia
Teil der Aktion
Philips ONE Power Toothbrush
Inizialmente ero molto scettica,vedendolo così piccolo e leggero. E bene devo ricredermi , dopo 10 giorni di utilizzo posso dirvi che un ottimo spazzolino, ha una vibrazione che rende i denti più brillanti puliti e lucidi. Il Copri testina poi è il top visto che così si ha la possibilità di portarlo anche in borsa ovunque si vada. Ottimo Anche per i ragazzini. Infatti ho deciso di comprarlo anche ai miei bambini e mio marito. Ha una batteria molto duratura visto che in 10 giorni non lo ancora caricato. Ottimo anche il il sensore che ti fa capire quando cambiare posizioni sui denti . Soddisfatta 😀
Vorteile
Leggero e tascabile
Nachteile
Nessun contro sono soddisfatta
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-pack brush heads BH1022/04 Testina per spazzolino verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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