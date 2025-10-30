Für Körper und empfindliche Bereiche
Mit LED-Beleuchtung
+ 4 Zubehörteile
Epilieren, rasieren und peelen
Genießen Sie ein ewig glattes Hautgefühl. Der Epilierer ermöglicht Ihnen bis zu 4 Wochen lang die Freiheit von Haarentfernungsroutinen.
Genießen Sie mit diesem niedlichen Epilierer eine einfache und besonders sanfte Haarentfernung zu Hause. Er erfasst Haare so kurz wie sie mit Wachs erfasst werden, ohne dass Sie in den Salon gehen müssen oder selbst ein Chaos schaffen. Wirklich.
Diesen Epilierer kaufen Sie nur einmal. Mit seiner Verpackung aus Papier, dem batterielosen Betrieb und einem Griff aus 50 % recycelten Materialien wird bei diesem Epilierer minimale Umweltbelastung großgeschrieben.
4.6
von 5
101
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Keels0108
30/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Sanfte Haarentfernung
Der Philips Series 4000 BRE247/00 hat mich rundum überzeugt. Das Gerät liegt gut in der Hand und wirkt hochwertig verarbeitet. Durch den kabelgebundenen Betrieb läuft es jederzeit mit voller Leistung, ohne dass man sich um das Aufladen kümmern muss. Die Epilation ist gründlich und angenehm, vor allem dank der sanften Aufsätze und der ergonomischen Form. Auch feine Härchen werden zuverlässig entfernt, und die Haut fühlt sich danach glatt und gepflegt an. Besonders praktisch finde ich die einfache Reinigung und die unkomplizierte Handhabung – ideal für Einsteigerinnen und alle, die Wert auf zuverlässige Ergebnisse legen. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine klare Empfehlung für alle, die einen effizienten, langlebigen und komfortablen Epilierer suchen.
Vorteile
Massageaufsätze
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst
Quby
29/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Klein, kompakt und alles weg
"Aller Anfang ist schwer" denkt man sich beim Epilierer aber zum Glück macht dieser Philips Epilierer es einem sehr einfach. Natürlich zwickt es aber wenn man im Austausch wochenlang glatte Haut hat, dann nehme ich den anfänglichen Schmerz in Kauf. Der Philips BRE247 ist das perfekte Starter Set: Epilierer mit Massageaufsatz, Handschuhe und Rasierer für die empfindlichen Stellen. Der Epilierer hat eine ganz leicht gummierte Beschichtung damit er nicht aus den Händen rutscht. Mit dem integrierten Licht sieht man jedes nicht so feine Härchen und lässt keins aus. Der Handschuh ist das I-Tüpfelchen, denn man die Haut gut straffen um liegende Haare aufzurichten und zu erwischen. Der Rasierer eignet sich für die Bikini- und Intimzone oder schwer erreichbare Stellen. Also wirklich ein Rundum Paket. Mit einem Akkugerät wäre man zwar flexibler aber ich bevorzuge immer kabelgebundene Varianten, da man da immer 100% Leistung hat und nicht zwischendrin laden muss, falls der Akku ausgeht. Ich bin super zufrieden mit dem Produkt und empfehle ihn wärmstens weiter!
Vorteile
Super Starterset, immer 100% Leistung, gute Pinzetten
Nachteile
Bissle laut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst
Leni3
26/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Sanfte und effektive Haarentfernung auch bei empfi
Ich habe sehr empfindliche Haut und neige schnell zu Rasierpickeln. Mit einem normalen Rasierer wachsen meine Haare extrem schnell nach, und durch meine dunklen Haare sieht man jedes Stoppeln sofort. Daher war ich sehr gespannt auf diesen Epilierer und ich bin wirklich positiv überrascht! Der Philips Epilierer Series 4000 entfernt die Haare gründlich und gleichzeitig erstaunlich sanft. Schon nach der ersten Anwendung war meine Haut deutlich glatter und hatte keinerlei Reizungen oder Rötungen, was mich wirklich begeistert hat. Besonders gut gefällt mir, dass das Gerät angenehm in der Hand liegt und man verschiedene Aufsätze nutzen kann. Das Epilieren selbst ist anfangs leicht ungewohnt, aber bei regelmäßiger Anwendung wird es tatsächlich immer weniger schmerzhaft. Das Ergebnis hält bei mir deutlich länger als nach dem normalen Rasieren. Ein tolles Einsteigergerät, auch für empfindliche Hauttypen mit dunklen Haaren wie mich!
Vorteile
Sanft zur Haut, gründliche Haarentfernung, keine Rasierpickel, lange glatte Haut, angenehme Anwendung dank Massageaufsatz.
Nachteile
Etwas Ziepen bei der ersten Anwendung, Geräusch könnte leiser sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst
87 % stimmen zu, iHUT Niederlande, n=28, 2024.