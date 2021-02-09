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  • Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
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Eingestellt

Satinelle PrestigeEpilierer, Nass & Trocken anwendbar

BRE650/00

4.1
| (608) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
Mithilfe des S-förmigen Griffs lässt er sich am ganzen Körper ganz einfach anwenden. Der extrabreite Aufsatz mit Keramikpinzetten epiliert nahe an der Haut, damit auch feinste Haare erfasst und schnell langanhaltende Ergebnisse erzielt werden können. Er ist nass und trocken sowie mit 8 Zubehörteilen verwendbar und lässt sich somit speziell auf Ihr Schönheitsprogramm anpassen.
Alle Vorteile anzeigen

4 Körperpflegebehandlungen

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen

  • Für Beine, Körper und Gesicht

  • Extrabreiter Epilierkopf

  • 8 Zubehörteile

  • Zubehör für 4 Pflegebehandlungen

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Preisgekröntes Design*

Preisgekröntes Design* für eine einfache Haarentfernung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.1

von 5

608

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

09/02/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Eileiter mit super Zubehör

Der Epilierer ist durch die diversen Aufsätze vielfältig einsetzbar.Er hat Epilierfunktion für Beine und Bikinizone.Der Nopoenaufsatz ist gut gegen Cellulite, das Bürstchen prima zur Gedichtsreinigung.Bin rundherum zufrieden.Auch die Akku Leistung ist sehr gut.

Vorteile

Vielfältig einsetzbar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Prima Produkt

Bin super zufrieden. Entfernt sogar sehr kurze und feine Härrchen. Zum Epilieren benutze ich jedoch nur den Epilieraufsatz ohne, die anderen Zusatzaufsätze, da ich sie eher als störend und hinderlich empfinde. Die Peelingbürste ist toll

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE644/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE644/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

21/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr angenehm und schön

Das Gerät ist wirklich toll!Ich benutze jeden Tag für Massage und Reinigung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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