Mein erster Gedanke als ich den Philips Satinelle ausgepackt habe, war „wow ist das ein schönes Produktdesign“. Aber natürlich zählen die inneren Werte, also habe ich den Epilierer direkt an den Strom angeschlossen. Nach kurzer Wartezeit konnte ich also meinen ersten Test starten. Beim Anmachen war ich zuerst sehr überrascht von der Power, die natürlich auch eine gewisse Lautstärke mit sich bringt. Aber klar das kleine Gerät hat ja viele Einsatzmöglichkeiten durch die vielen Aufsätze und dafür benötigt man halt etwas mehr Power. Als erstes habe ich den Epilierausatz ausprobiert. Der Philips Satinelle liegt durch seine Form super in der Hand und unter dem Aufsatz ist ein Lämpchens angebracht, das sehr viel Licht spendet und somit perfekt für versteckte Stellen geeignet ist. Das Ergebnis ist super, wobei man sagen muss ich und meine Haare sind bereits Epiliererprobt, daher hatte ich keinerlei Schmerzen, was aber natürlich trotzdem für das Produkt spricht. Auch die verschiedenen Aufsätze allein zum Epilieren sind super. Für alle Fälle und Bereiche hat man das passende Zubehör. Ich epiliere fast täglich meine Achseln und Beine unter der Dusche und komme mit dem ganz normalen Epilieraufsatz super zurecht. Dann habe ich mit voller Begeistern den Massageaufsatz ausprobiert und ich muss sagen meine Beine haben es mir nach einem langen Tag auf den Beinen gedankt. Ob ich das auf der Couch oder in der Wanne ausprobiert, habe es war einfach angenehm. Nicht zu fest, aber dennoch entspannende. Für meine Pediküre, habe ich den Peelingaufsatz verwendet und muss sagen, er hat mich völlig überzeug. Für die Pflege zwischendurch, um abgestorbene haut an den Füßen zu entfernen ist es super geeignet. Sonst muss es dann doch eine richtige Pediküre bei der Kosmetikerin sein. Alles in allem, hat mich der Philips Satinelle auf jeden Fall überzeugt. Es ist ein toller Alltagshelfer für viele Situationen, die Frau so kennt und tagtäglich begegnet :)