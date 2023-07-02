Für Beine und Körper
Akkubetrieb
+5 Zubehörteile
Die Double Action Technology synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.
Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.
32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung und mehr Hautkontakt*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut**.
4.4
von 5
717
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Maggika75
02/07/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
All in one
Ich bin begeistert, schmerzlos. Mir gefällt, dass ich alles in einem Gerät habe! Ich liebe es. Weiter empfehlen auf jeden Fall. Danke!
Vorteile
Kabellos
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Für den ganzen Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Für den ganzen Körper verfasst
Mamavon2Kids
20/06/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Das Produkt hält, was es verspricht
Im Rahmen eines Produkt tests durfte ich den Philips Beauty Epilierer Set 9000 testen. Der Epilierer hat eine Kabellose Nass und Trockenfunktion. Im Set enthalten ist eine Körper-Peelingbürste, ein Trimmsatz, eine rotierende Fußfeile, eine Tasche, das Reinigungsbürstchen uns ein Haarentferner fürs Gesicht. Der Epilierer hat ein Licht integriert, so auch das letzte Haar mit zu sehen ist. Er ist in 2 Stufen vesrtellbar. Die Laufzeit ist wie angegeben ca. 40 min. Die Lautstärke könnte etwas leiser sein, die Leistung reicht aus. Nachdem das Paket ankam, habe ich den Epilierer sofort an den Strom angeschlossene und in weniger als 2 Stunden war er geladen. Ich habe zuvor noch nie epiliert und war neugierig und musste gleich ein Stückchen epilieren. Es tat schon etwas weh, aber Augen zu und durch, man hat ja dann ca. 3 bis 4 Woche Ruhe. Der Epilierer hat mich überzeugt und hat seine Arbeit getan!
Vorteile
Man muss sich nicht so oft rasieren bzw. epilieren
Nachteile
recht laut und es tut schon weh
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst
Surfertrend
19/06/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Komplette Pflegeroutine von Kopf bis Fuß
Das Philips 9000 Series Beauty-Set BRE770/92 bietet eine komplette Pflegeroutine von Kopf bis Fuß. Zur Ausstattung gehört ein ergonomischer Epilierer, der eine leistungsstarke und sanfte Epilation ermöglicht und für glatte Haut sorgt. Für die Verwendung in der Badewanne oder Dusche verfügt er über eine kabellose Nass- und Trockenfunktion. Durch die einzigartige Beleuchtung werden auch feine Härchen nicht übersehen. Auch ein Gesichtshaarentferner mit einem hypoallergenen Kopf ist im Set enthalten. Zum Entfernen von abgestorbenen Hautzellen dient die praktische Körper-Peelingbürste. Abgerundet wird das Beauty-Set durch eine Fußfeile mit rotierender Scheibe für samtweiche Füße. Fazit: Der Epilierer überzeugt durch Leistung. Auch in der Dusche ist er leicht zu handhaben. Im Set enthalten ist zudem eine hochwertige Tasche in der man alles ordentlich in kleinen Innentäschen verstauen kann. Lediglich die Lautstärke des Gerätes ist mir persönlich zu laut. Das geht definitiv leiser.
Vorteile
Leistung, leicht zu handhaben, Nass- und Trockenfunktion
Nachteile
Lautstärke des Gerätes
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Deutschland N = 153, 2019