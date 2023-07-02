Das Set kommt mit 6 Zubehörteilen: Rasierkopf, Trimmkamm, Körper-Peeling-Bürste, elektrische Pedi-Fußfeile, Gesichtshaarentferner und einem schönen Etui, wo alles toll aufbewahrt und eventuell auch auf Reisen mitgenommen werden kann. Optisch ist das Gerät komplett in weiß gehalten. Es liegt durch die ergonomische Form sehr gut in der Hand und ist auch nicht schwer. Er ist nass und trocken verwendbar. Man kann ihn also auch in der Badewanne oder unter der Dusche nutzen. Ich persönlich nutze ihn vorwiegend trocken. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden und damit kann man bis zu 40 Minuten arbeiten. Das Gerät hat zwei Geschwindigkeitsstufen und ein eingebautes Opti-Light, was sehr praktisch ist und den Epilierbereich gut ausleuchtet. Der Eplierer hat mich voll überzeugt. Er ist sanft, genau und vergisst kein Haar. Auch die Aufsätze lassen sich sehr einfach wechseln. Der Bürstenaufsatz ist sanft und die Anwendung ist wirklich sehr angenehm. Den Rasieraufsatz nutze ich für ganz empfindliche Bereiche. Man spürt ihn gar nicht. Die Fußfeil finde ich auch klasse. Man sollte natürlich nicht ganz dicke Hornhaut unter den Füßen haben, sonst sitzt man ewig. Ich nutze die Fußfeile jetzt zweimal wöchentlich und die Füße werden wirklich schön weich. Es tut auch nicht weh oder ist unangenehm. Für mich ein sehr nützliches Tool. Schön finde ich auch den Gesichtshaarentferner. Dies ist ein extra Gerät und funktioniert mit Batterien. Er hat einen eingebauten LED-Ring, der bei der Anwendung leuchtet. Die Kappe ist mit einem kleinen Spiegel versehen, den man meines Erachtens nur mal für unterwegs braucht. Die Anwendung ist echt klasse, die Haare werden super entfernt. Beim genauen Betrachten in einem Vergrößerungsspiegel habe ich da nämlich doch einige Haare in meinem Gesicht gefunden. Alles in allem hat mich das Gerät überzeugt, ich finde es innovativ, weil es viele praktische Sachen in einem vereint. Die Epilierergebnisse sind perfekt, die Epilation ist sanft und gründlich.