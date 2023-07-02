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  • Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein
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Beauty Set Series 9000Für den ganzen Körper

BRE770/92

4.4
| (717) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein
Das Philips Beauty-Set der 9000er Serie ist eine luxuriöse Komplettlösung für eine glatte Haut von Kopf bis Fuß. Bestehend aus sechs Accessoires, dem Haarentferner für das Gesicht und vielseitige Aufsätze inbegriffen. Für die Behandlung von Haut, Gesicht, Körper und Füßen.
Alle Vorteile anzeigen

Hautpflege. Haarentfernung im Gesicht und am Körper. Pediküre

Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein

  • Komplettlösung

  • Zur Hautpflege und Haarentfernung

  • +6 Zubehörteile

Wochenlang glatte Haut mit unserem Epilierer

Wochenlang glatte Haut mit unserem Epilierer

Die Double Action Technologie synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.

Unser schnellster Epilierer

Unser schnellster Epilierer

Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung und mehr Hautkontakt*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut**.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.4

von 5

717

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

02/07/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

All in one

Ich bin begeistert, schmerzlos. Mir gefällt, dass ich alles in einem Gerät habe! Ich liebe es. Weiter empfehlen auf jeden Fall. Danke!

Vorteile

Kabellos

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Für den ganzen Körper verfasst

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Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Für den ganzen Körper verfasst

20/06/2023

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hält, was es verspricht

Im Rahmen eines Produkt tests durfte ich den Philips Beauty Epilierer Set 9000 testen. Der Epilierer hat eine Kabellose Nass und Trockenfunktion. Im Set enthalten ist eine Körper-Peelingbürste, ein Trimmsatz, eine rotierende Fußfeile, eine Tasche, das Reinigungsbürstchen uns ein Haarentferner fürs Gesicht. Der Epilierer hat ein Licht integriert, so auch das letzte Haar mit zu sehen ist. Er ist in 2 Stufen vesrtellbar. Die Laufzeit ist wie angegeben ca. 40 min. Die Lautstärke könnte etwas leiser sein, die Leistung reicht aus. Nachdem das Paket ankam, habe ich den Epilierer sofort an den Strom angeschlossene und in weniger als 2 Stunden war er geladen. Ich habe zuvor noch nie epiliert und war neugierig und musste gleich ein Stückchen epilieren. Es tat schon etwas weh, aber Augen zu und durch, man hat ja dann ca. 3 bis 4 Woche Ruhe. Der Epilierer hat mich überzeugt und hat seine Arbeit getan!

Vorteile

Man muss sich nicht so oft rasieren bzw. epilieren

Nachteile

recht laut und es tut schon weh

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst

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19/06/2023

Deutschland

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Komplette Pflegeroutine von Kopf bis Fuß

Das Philips 9000 Series Beauty-Set BRE770/92 bietet eine komplette Pflegeroutine von Kopf bis Fuß. Zur Ausstattung gehört ein ergonomischer Epilierer, der eine leistungsstarke und sanfte Epilation ermöglicht und für glatte Haut sorgt. Für die Verwendung in der Badewanne oder Dusche verfügt er über eine kabellose Nass- und Trockenfunktion. Durch die einzigartige Beleuchtung werden auch feine Härchen nicht übersehen. Auch ein Gesichtshaarentferner mit einem hypoallergenen Kopf ist im Set enthalten. Zum Entfernen von abgestorbenen Hautzellen dient die praktische Körper-Peelingbürste. Abgerundet wird das Beauty-Set durch eine Fußfeile mit rotierender Scheibe für samtweiche Füße. Fazit: Der Epilierer überzeugt durch Leistung. Auch in der Dusche ist er leicht zu handhaben. Im Set enthalten ist zudem eine hochwertige Tasche in der man alles ordentlich in kleinen Innentäschen verstauen kann. Lediglich die Lautstärke des Gerätes ist mir persönlich zu laut. Das geht definitiv leiser.

Vorteile

Leistung, leicht zu handhaben, Nass- und Trockenfunktion

Nachteile

Lautstärke des Gerätes

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Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Satinelle Advanced und Satinelle Prestige

  2. CLT Deutschland N = 153, 2019

  3. HUT USA, 141 Probanden, 2022