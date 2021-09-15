Eingestellt
Rasierer mit einer Scherfolie
8 Stunden Ladezeit
1 Zubehörteil
Die federnde Scherfolie gleitet natürlich über Ihre Kurven und Konturen und sorgt stets für einen engen Hautkontakt für eine noch gründlichere Rasur.
Die abgerundeten Trimmerspitzen vor und hinter der Scherfolie sorgen dafür, dass der Rasierer sanft über Ihre Haut gleitet, und verhindern Kratzer für eine hautschonende Rasur.
Der ergonomische S-förmige Griff ermöglicht eine einfache Anwendung für eine optimale Handhabung und eine gründlichere Enthaarung am ganzen Körper mit natürlichen und präzisen Bewegungen.
Auszeichnungen
4.3
von 5
253
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Hasebaerchen
15/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt
Ein Rasierer wie er sein sollte. Ich bin wirklich sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL130/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL130/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Rieke48
11/09/2021
Deutschland
Preis-Leistungsverhältnis passt
Für meinen kleinen "Damenbart" reicht der Rasierer voll und ganz. Ich benutze ihn alle 2 tage.
Vorteile
Handlich, gute Rasur
Nachteile
??
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL130/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL130/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Hilli R
16/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Ergebnis in kurzer Zeit
Entfernt schonend in kurzer Zeit störende Behaarung am ganzen Körper
Vorteile
Helle Ausleuchtung der Hautpartien, die bearbeitet werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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