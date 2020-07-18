Eingestellt
Rasierer mit 2 Scherfolien
Erweitertes Rasiersystem
1 Stunde Ladezeit + Schnellladung
6 Zubehörteile
Die flexiblen, geschwungenen Klingen sind 75 % effizienter als herkömmliche Ladyshave-Klingen*. Unter der Schutzfolie folgen sie Ihren Konturen für unsere gründlichste Rasur aller Zeiten.
Der Multiflex-Scherkopf mit federnden Folien und flexiblem Gelenk hält bei jeder Bewegung optimalen Hautkontakt. Die 2 Scherfolien sorgen für ein noch glatteres Ergebnis.
Die komfortablen Softtouch-Polster an beiden Seiten des Scherkopfes sorgen für ein sanftes Gleiten und ein angenehmes Hautgefühl, insbesondere in kurvigen Bereichen.
Auszeichnungen
3.8
von 5
311
Bewertungen
sphinx2307
18/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hält was es verspricht
Produkt gefällt mir sehr gut. Ich bin absolut zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jani123
03/10/2019
Deutschland
Super!!
Ich habe aufgrund des PCO-Syndroms ziemlich mit starker Behaarung am ganzen Körper zu kämpfen und kaufte mir daher diesen elektrischen Damenrasierer. Es ist damit so entspannt geworden, mich zu enthaaren! Auch für Zwischendurch bzw. wenn ich unterwegs bin, kann ich mal eben schnell nachrasieren. Denn die Haare sind meist aufgrund des PCOS bereits nach drei Stunden schon wieder vorhanden (spürbar, manchmal sogar sichtbar). Ich bin froh, mir diesen Rasierer gekauft zu haben! Keine Schnittwunden mehr, super soft und angenehm. Meine Haut bleibt weich und ist nicht mehr gerötet und wund. Die Pickelchen bleiben auch weg! Aus einer kompletten Körperrasur unter der Dusche die meist 1 (wenn gründlich 1,5) Stunden dauert, wurde "mal eben schnell rasieren" zur Realität! Danke Philips!! Ich bin so unglaublich froh und habe das Gefühl, mehr Lebensqualität erhalten zu haben!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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obdach
03/10/2019
Deutschland
Super!!
Ich habe aufgrund des PCO-Syndroms ziemlich mit starker Behaarung am ganzen Körper zu kämpfen und kaufte mir daher diesen elektrischen Damenrasierer. Es ist damit so entspannt geworden, mich zu enthaaren! Auch für Zwischendurch bzw. wenn ich unterwegs bin, kann ich mal eben schnell nachrasieren. Denn die Haare sind meist aufgrund des PCOS bereits nach drei Stunden schon wieder vorhanden (spürbar, manchmal sogar sichtbar). Ich bin froh, mir diesen Rasierer gekauft zu haben! Keine Schnittwunden mehr, super soft und angenehm. Meine Haut bleibt weich und ist nicht mehr gerötet und wund. Die Pickelchen bleiben auch weg! Aus einer kompletten Körperrasur unter der Dusche die meist 1 (wenn gründlich 1,5) Stunden dauert, wurde "mal eben schnell rasieren" zur Realität! Danke Philips!! Ich bin so unglaublich froh und habe das Gefühl, mehr Lebensqualität erhalten zu haben!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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