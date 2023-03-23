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Beardtrimmer series 3000 Bartschneider

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Beardtrimmer series 3000 Bartschneider

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  • So reinigen Sie regelmäßig Ihren Philips Bartschneider der 1000er/3000er Serie. Trockener Griff, abwaschbare Aufsätze
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  • 27 September 2023

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