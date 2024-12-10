Eingestellt
5 aufsteckbare Kammaufsätze (2, 3, 5, 7 mm)
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
61 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen
Bis zu 5 Jahre Garantie
Das innovative Lift & Trim PRO System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßig getrimmter Bart, bei 80% schnellerem Trimmen.* *Im Vergleich zum Vorgänger
Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.
Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.
Auszeichnungen
4.4
von 5
1012
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Widder 72
10/12/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragendes Produkt, Preis Leistung sehr gut.
Sehr schöner und leistungsstarker Bartschneider ,kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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HB4711
11/06/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekter Trimmer
Alles was ich wollte. Die Haarlänge lässt sich gut einstellen. Rasier auch in den Kurven gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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trommelbully
26/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt entspricht genau meinen Vorstellungen.
Ich kann das Produkt (Barttrimmer) jederzeit empfehlen.
Vorteile
günstiger Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.