ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
  • Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug

Eingestellt

Beardtrimmer series 5000Bartschneider

BT5502/15

4.4
| (1012) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug
Der Bartschneider BT5000 unterstützt Sie bei der Pflege Ihres Bartes – egal ob kurzer Stoppelbart, Dreitagebart oder längerer Bart. Das innovative Lift & Trim PRO System bringt jedes Haar in die optimale Schneideposition und ermöglicht dadurch ein schnelles und gleichmäßiges Trimmergebnis.
Alle Vorteile anzeigen

2 x mehr Präzision mit dem Lift & Trim PRO-System

Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug

  • 5 aufsteckbare Kammaufsätze (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasierer mit 2D-Konturenanpassung

  • 61 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen

  • Bis zu 5 Jahre Garantie

Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug

Gleichmäßiges Trimmen in einem Zug

Das innovative Lift & Trim PRO System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßig getrimmter Bart, bei 80% schnellerem Trimmen.* *Im Vergleich zum Vorgänger

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.

Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen

Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen

Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-3620246

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1012

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragendes Produkt, Preis Leistung sehr gut.

Sehr schöner und leistungsstarker Bartschneider ,kann ich nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

11/06/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekter Trimmer

Alles was ich wollte. Die Haarlänge lässt sich gut einstellen. Rasier auch in den Kurven gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

26/12/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt entspricht genau meinen Vorstellungen.

Ich kann das Produkt (Barttrimmer) jederzeit empfehlen.

Vorteile

günstiger Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.

  2. Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.