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  • Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart
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  • Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart
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Beard trimmer 9000 PrestigeBartschneider

BT9810/15

4.4
| (399) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart
Der Philips BT9000 Prestige bietet dank des integrierten Kammaufsatzes aus Stahl unübertroffene Präzision und sorgt für gleichmäßige Ergebnisse, unabhängig davon, wie viel Druck ausgeübt wird.
Alle Vorteile anzeigen

Der beste Trimmer von Philips

Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart

  • SteelPrecision Technologie

  • PowerAdapt Sensor

  • 3-stufige Akkuanzeige

Ultimative Präzision und gleichmäßige Ergebnisse

Ultimative Präzision und gleichmäßige Ergebnisse

Der Philips Bartschneider 9000 Prestige verfügt über die brandneue SteelPrecision Technologie, die aus einem integrierten Metallkamm und einer starken Schneideeinheit besteht. Dieses System biegt sich nicht wie ein Kunststoffkamm, egal wie viel Druck ausgeübt wird und liefert so immer die gleichmäßigsten und präzisesten Trimmergebnisse*.

Gleitet über die Haut für eine glatte Rasur

Gleitet über die Haut für eine glatte Rasur

Erhalten Sie bei Ihrer Rasur das gleichmäßigste Ergebnis. Dieser Bartschneider für Männer folgt stets den Konturen Ihres Gesichts und verfügt über eine Antireibungsbeschichtung, die es ermöglicht, mühelos und bequem über Ihre Haut zu gleiten.

Scharfe Klingen ganz aus Metall schneiden präzise ohne Ziepen

Scharfe Klingen ganz aus Metall schneiden präzise ohne Ziepen

Unsere Metallklingen bleiben dauerhaft scharf. Dank der speziellen Geometrie der Klingen schneidet der Bartschneider 9000 Prestige selbst dickes Haar, ohne daran zu ziehen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

399

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

28/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Klare Empfehlung

Zuverlässig, perfekt, nachhaltig Gutes professionelles Geräte für den Alltag

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst

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03/03/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bestes Produkt

Das beste Produkt was ich je gekauft habe. Sehr leise, sehr kraftvoll und das lästige Klingen wechseln wie Philips One Blade ist auch Geschichte. Auch der Preis ist völlig OK. Zunächst hat mich das Gewicht etwas gestört, doch man gewöhnt sich sehr schnell daran. Immerhin ist hier ein (hoffentlich) langlebiger Motor verbaut. Bis 5mm ist auch kein Aufsatz nötig und die Führung durch den Klingenschuh ist sehr gut gelöst. Rund um den Scherkopf ist alles aus Metall und es gibt auch kein Kratzen im Gedicht, was zunächst meine Befürchtung war. Die Ecken und Kanten sind schön abgerundet. Aufgeladen in ca. 1 Stunde, falls völlig leer, mit dem mitgelieferten Steckernetzteil. Erstes Orodukt dieser Art, was man auch mit Netzanschluss benutzen kann. Bei Philips One Blade nicht möglich.

Vorteile

Kein Wechsel der Klingen, geringer Stromverbrsuch.

Nachteile

Etwas schwer, eigentlich kein Nachteil.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst

02/07/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Beste!

Nach einigen mittelmäßigen Erfahrungen mit Barttrimmern habe ich hiermit das Gerät gefunden, das mich voll zufrieden stellt.

Vorteile

Liegt sehr gut in der Hand und arbeitet sehr präzise

Nachteile

Das Ladeteil passt nicht ins Reiseetui

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf objektiven Tests zur Gleichmäßigkeit (mit Nahaufnahmen) in seiner Preisklasse, von einer Drittagentur durchgeführt