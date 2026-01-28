SteelPrecision Technologie
PowerAdapt Sensor
3-stufige Akkuanzeige
Der Philips Bartschneider 9000 Prestige verfügt über die brandneue SteelPrecision Technologie, die aus einem integrierten Metallkamm und einer starken Schneideeinheit besteht. Dieses System biegt sich nicht wie ein Kunststoffkamm, egal wie viel Druck ausgeübt wird und liefert so immer die gleichmäßigsten und präzisesten Trimmergebnisse*.
Erhalten Sie bei Ihrer Rasur das gleichmäßigste Ergebnis. Dieser Bartschneider für Männer folgt stets den Konturen Ihres Gesichts und verfügt über eine Antireibungsbeschichtung, die es ermöglicht, mühelos und bequem über Ihre Haut zu gleiten.
Unsere Metallklingen bleiben dauerhaft scharf. Dank der speziellen Geometrie der Klingen schneidet der Bartschneider 9000 Prestige selbst dickes Haar, ohne daran zu ziehen.
4.4
von 5
399
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Franckyyy
28/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klare Empfehlung
Zuverlässig, perfekt, nachhaltig Gutes professionelles Geräte für den Alltag
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
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Ratzeputzi
03/03/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bestes Produkt
Das beste Produkt was ich je gekauft habe. Sehr leise, sehr kraftvoll und das lästige Klingen wechseln wie Philips One Blade ist auch Geschichte. Auch der Preis ist völlig OK. Zunächst hat mich das Gewicht etwas gestört, doch man gewöhnt sich sehr schnell daran. Immerhin ist hier ein (hoffentlich) langlebiger Motor verbaut. Bis 5mm ist auch kein Aufsatz nötig und die Führung durch den Klingenschuh ist sehr gut gelöst. Rund um den Scherkopf ist alles aus Metall und es gibt auch kein Kratzen im Gedicht, was zunächst meine Befürchtung war. Die Ecken und Kanten sind schön abgerundet. Aufgeladen in ca. 1 Stunde, falls völlig leer, mit dem mitgelieferten Steckernetzteil. Erstes Orodukt dieser Art, was man auch mit Netzanschluss benutzen kann. Bei Philips One Blade nicht möglich.
Vorteile
Kein Wechsel der Klingen, geringer Stromverbrsuch.
Nachteile
Etwas schwer, eigentlich kein Nachteil.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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moorsegler
02/07/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Beste!
Nach einigen mittelmäßigen Erfahrungen mit Barttrimmern habe ich hiermit das Gerät gefunden, das mich voll zufrieden stellt.
Vorteile
Liegt sehr gut in der Hand und arbeitet sehr präzise
Nachteile
Das Ladeteil passt nicht ins Reiseetui
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf objektiven Tests zur Gleichmäßigkeit (mit Nahaufnahmen) in seiner Preisklasse, von einer Drittagentur durchgeführt