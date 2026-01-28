! Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests erhalten (Philips Beard trimmer 9000 Prestige Bartschneider BT9810/90), Philips hat dabei keinerlei Einfluss auf mein Erfahrungsbericht ausgeübt. Nun zum Gerät: Geliefert wird der Bartschneider, ein Reiseetui, das OneBlade und ein Ladekabel. Ich habe das Produkt nun seit fast einem Monat in Benutzung und musste es bisher nur Anfangs einmal aufladen. Die Akkulaufzeit ist auf jeden Fall schon mal top. Was einem direkt auffällt ist die hochwertigere Verarbeitung mit Metall und hochwertigem Gummi, der Bartschneider liegt dadurch sehr angenehm in der Hand und führt sich viel besser über das Gesicht als ein Plastik Produkt. Ich habe davor ein anderes Produkt zum Stutzen genommen und bin total begeistert von der neuartigen Führung. Die gewünschte Länge lässt sich direkt am Gerät über ein Rädchen einstellen und durch einen Aufsatz lassen sich die Längen nochmals verdoppeln. Dabei scheint mir der Mechanismus um einiges hochwertiger als bei vergleichbaren Produkten, die über ein Plastikaufsatz verfügen und die Verbindung zwischen Aufsatz und Gerät recht anfällig ist. Der Trimmer gleitet sehr schön über das Gesicht, schneidet präzise und hat bisher noch kein einziges Mal geziept oder gezogen. Nur durch die Ausrichtung der Klinge fliegen die abgeschnittenen Haare um einiges weiter, als ich es gewohnt war, und landen schnell mal neben dem Waschbecken oder auf den Armaturen. Dabei ist das Gerät recht leise und hält sich auch mit seinen Vibrationen in Grenzen. Das einzige Manko ist die relativ große Breite der Klinge, ein präzises Stutzen und den Lippenbereich und die Ohren ist damit kaum möglich. Dafür bietet sich dann das mitgelieferte OneBlade an. In nur wenigen Stunden und mit dem gleichen Kabel (danke für wenig Kabelsalat!) ist es Einsatz bereit und zaubert sehr schöne und präzise Konturen. Es liegt gut in der Hand, macht einen stabilen und gut gebauten Eindruck. Leider gibt es für das Oneblade keinen Platz im Reiseetui, dafür aber ein Gummischutz für die eigentliche Klinge. Diese sollte auch regelmäßige mehrmals im Jahr ausgetauscht werden (kommt natürlich auf die Häufigkeit der Nutzung an). Zusammenfassend hat Philips hier ein sehr schönes Gerät entwickelt, das sich um einiges edler und schöner ist als Plastik Produkte in der Vergangenheit. Auch optisch macht es einiges her im Badezimmer. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen und würde es mir selber auch kaufen.