CA6903/10
SM8780/00
SM8782/30
SM5471/10R1
SM5478/10R1
SM7480/00R1
EP5547/90
EP3347/90
EP2336/40
SM6680/00
SM6685/00
CA6903/00
Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
Verlängerte Lebensdauer der Maschine
1 AquaClean Filter
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivierst du automatisch die Entkalkungsanzeige. Genieße kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
Schneller kannst du eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Gib den AquaClean Wasserfilter ca6903 einfach in den Wasserbehälter deines Saeco Kaffeevollautomaten, aktiviere ihn über die Benutzeroberfläche, und schon kannst du die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee ohne Entkalken genießen*.
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung der Maschine dank innovativer Funktionen wie der Ionenaustausch-Technologie, der original Philips Wasserführung und des mikroporösen Filters.
Bewertungen
Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.