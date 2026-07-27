Entkalkungsanzeige deaktiviert durch Aktivierung des Filters

Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivierst du automatisch die Entkalkungsanzeige. Genieße kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.