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  • Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
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Wartungszubehör für KaffeevollautomatenKalk- und Wasserfilter

CA6903/10

Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
Der innovative AquaClean Wasserfilter verhindert Kalkablagerungen. Genieße frischen Kaffee mit reinem Wasser. Verwende ausschließlich den AquaClean Wasserfilter von Philips, um die maximale Lebensdauer und Sicherheit deiner Philips und Saeco Geräte sicherzustellen.
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Mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen!

Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*

  • CA6903/00

  • Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*

  • Verlängerte Lebensdauer der Maschine

  • 1 AquaClean Filter

Entkalkungsanzeige deaktiviert durch Aktivierung des Filters

Entkalkungsanzeige deaktiviert durch Aktivierung des Filters

Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivierst du automatisch die Entkalkungsanzeige. Genieße kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.

Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System

Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System

Schneller kannst du eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Gib den AquaClean Wasserfilter ca6903 einfach in den Wasserbehälter deines Saeco Kaffeevollautomaten, aktiviere ihn über die Benutzeroberfläche, und schon kannst du die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee ohne Entkalken genießen*.

Dank des mikroporösen Filters kein Verstopfen der Maschine

Dank des mikroporösen Filters kein Verstopfen der Maschine

AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung der Maschine dank innovativer Funktionen wie der Ionenaustausch-Technologie, der original Philips Wasserführung und des mikroporösen Filters.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.