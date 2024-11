Personalisieren Sie bis zu 6 Benutzerprofile und speichern Sie Ihre Favoriten

Deine persönlichen Lieblingskaffees können in bis zu 6 Benutzerprofilen gespeichert und so anschließend auf dem hochauflösenden Touchdisplay per Schnellwahl ausgewählt werden. Personalisiere jedes Profil bis ins kleinste Detail.