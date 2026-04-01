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      Tower Fan 5000 Series Tower-Ventilator

      CX5550/01

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Stärkere und dennoch leisere Kühlung (1)

      Genieße kraftvolle Kühlung mit minimaler Geräuschentwicklung und niedrigem Energieverbrauch. Erlebe erfrischenden Luftstrom, der den gesamten Raum kühlt, und schaffe eine beruhigende Atmosphäre, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst.

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      Tower Fan 5000 Series
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      Tower Fan 5000 Series

      Tower-Ventilator

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Stärkere und dennoch leisere Kühlung (1)

      40% leiser mit SilentWings Technologie (1)

      • Starker Luftstrom mit 2.370 m³/h
      • Besonders leiser Betrieb
      • Niedriger Energieverbrauch
      • Fernbedienung
      Kraftvoller Luftstrom für maximalen Komfort

      Kraftvoller Luftstrom für maximalen Komfort

      Dieser flügellose Ventilator liefert einen starken Luftstrom von 2.370 m³/h, um deinen gesamten Raum schnell zu kühlen. Er verteilt die kühle Luft weiter und breiter (1), mit Luftgeschwindigkeiten von bis zu 8,1 m/s.

      Flüsterleise Brise mit SilentWings Technologie

      Flüsterleise Brise mit SilentWings Technologie

      Erlebe 40% leisere Kühlung (1), mit nur 24 dB (2). Mit einem von der Flugzeugflügel-Aerodynamik inspirierten Luftauslass ist dieser Ventilator perfekt für erholsamen Schlaf, Arbeit oder völlige Entspannung.

      Maßgeschneiderter Komfort für jeden Bedarf

      Maßgeschneiderter Komfort für jeden Bedarf

      Wähle aus 3 Modi (Manuell, Natürliche Brise, Erweiterter Schlafmodus) und 5 Geschwindigkeitsstufen für personalisierte Kühlung. Von einer sanften Brise bis zu kraftvollem Luftstrom – genieße mühellosen Komfort den ganzen Tag.

      Breite Oszillation für Kühlung im ganzen Raum

      Breite Oszillation für Kühlung im ganzen Raum

      Mit 80° Oszillation verteilt dieser Ventilator Luft in jede Ecke des Raums – damit du dich erfrischt fühlst, egal wo du dich befindest.

      Niedriger Energieverbrauch

      Niedriger Energieverbrauch

      Mit maximal 48W verbraucht er weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne – hält dich kühl und spart gleichzeitig Energiekosten.

      Angenehme Kühle über Nacht mit dem leisen Ruhemodus

      Angenehme Kühle über Nacht mit dem leisen Ruhemodus

      Der erweiterte Schlafmodus reduziert alle 30 Minuten schrittweise die Luftstromgeschwindigkeit und dimmt die Display-Beleuchtung, damit du natürlich einschlafen kannst und gleichzeitig über Nacht Energie sparst.

      Wohltuende Aromatherapie

      Wohltuende Aromatherapie

      Verbessere dein Wohlbefinden, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst für ein beruhigendes Erlebnis.

      Timer-Funktion spart Energie und Mühe

      Timer-Funktion spart Energie und Mühe

      Nutze den 9-Stunden-Timer, um den Ventilator nach deiner gewählten Dauer automatisch auszuschalten. Genieße angenehme Kühlung, ohne aufstehen oder ans Ausschalten denken zu müssen.

      Einfache Steuerung mit Fernbedienung und Touchpanel

      Einfache Steuerung mit Fernbedienung und Touchpanel

      Steuere deinen Turmventilator ganz einfach über das intuitive Touchpanel oder die Fernbedienung, für bequeme Bedienung von überall im Raum.

      Spüre den Wind im Natural Breeze Modus

      Spüre den Wind im Natural Breeze Modus

      Dieser Modus passt die Ventilatorgeschwindigkeit dynamisch an, um die natürliche Luftbewegung nachzuahmen und für eine beruhigende Brise im Raum zu sorgen.

      Schlankes und platzsparendes Design

      Schlankes und platzsparendes Design

      Elegantes, schlankes Design, das in jeden Raum passt. Stelle ihn in eine Ecke oder an eine Wand, um Platz zu sparen und gleichzeitig dein Zuhause kühl und stilvoll zu halten.

      Einfache Montage ohne Werkzeug

      Einfache Montage ohne Werkzeug

      In Sekunden aufgebaut ohne Schrauben oder Aufwand. Der Ventilator ist für Bequemlichkeit konzipiert, lässt sich mühelos zusammenbauen und ist sofort einsatzbereit.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        Tower-Ventilator
        Farbe
        Dunkelgrau
        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Motor
        AC-Motor

      • Technische Daten

        Maximale Leistung
        48 W
        Min. Geräuschpegel
        24 dB(A)
        Max. Geräuschpegel
        44 dB(A)

      • Leistung

        Luftstrom des Ventilators
        2370 m³/h
        Luftgeschwindigkeit
        8,1 m/s

      • Bedienkomfort

        Ruhemodus
        Ja
        Natürliche-Brise-Modus
        Ja
        Manueller Modus
        Ja
        Aroma-Diffusor
        Ja
        Geschwindigkeitsstufen
        Ja (5 Stufen)
        Timer
        1–9 Stunden
        Kabellänge
        1,8 m
        Oszillation
        80°
        Benutzeroberfläche
        Touch-Display
        Fernbedienung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        17,2 cm
        Produktbreite
        15,8 cm
        Produkthöhe
        106,0 cm
        Produktgewicht
        4,9 kg
        Verpackungslänge
        25,7 cm
        Verpackungsbreite
        25,0 cm
        Verpackungshöhe
        111,0 cm
        Verpackungsgewicht
        7,0 kg

      • Energieeffizienz

        Standby-Stromverbrauch
        < 0,5 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50/60 Hz

      • Wartung

        Garantie
        2 Jahre

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        Aromapads
        Passendes Zubehör 1
        FY5100

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

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      • (1) im Vergleich zum Vorgängermodell CX5535
      • (2) Getestet bei niedrigster Geschwindigkeitseinstellung
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