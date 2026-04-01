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CX5550/01
Stärkere und dennoch leisere Kühlung (1)
Genieße kraftvolle Kühlung mit minimaler Geräuschentwicklung und niedrigem Energieverbrauch. Erlebe erfrischenden Luftstrom, der den gesamten Raum kühlt, und schaffe eine beruhigende Atmosphäre, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst.Alle Vorteile ansehen
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Tower-Ventilator
Gesamtzeit
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Dieser flügellose Ventilator liefert einen starken Luftstrom von 2.370 m³/h, um deinen gesamten Raum schnell zu kühlen. Er verteilt die kühle Luft weiter und breiter (1), mit Luftgeschwindigkeiten von bis zu 8,1 m/s.
Erlebe 40% leisere Kühlung (1), mit nur 24 dB (2). Mit einem von der Flugzeugflügel-Aerodynamik inspirierten Luftauslass ist dieser Ventilator perfekt für erholsamen Schlaf, Arbeit oder völlige Entspannung.
Wähle aus 3 Modi (Manuell, Natürliche Brise, Erweiterter Schlafmodus) und 5 Geschwindigkeitsstufen für personalisierte Kühlung. Von einer sanften Brise bis zu kraftvollem Luftstrom – genieße mühellosen Komfort den ganzen Tag.
Mit 80° Oszillation verteilt dieser Ventilator Luft in jede Ecke des Raums – damit du dich erfrischt fühlst, egal wo du dich befindest.
Mit maximal 48W verbraucht er weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne – hält dich kühl und spart gleichzeitig Energiekosten.
Der erweiterte Schlafmodus reduziert alle 30 Minuten schrittweise die Luftstromgeschwindigkeit und dimmt die Display-Beleuchtung, damit du natürlich einschlafen kannst und gleichzeitig über Nacht Energie sparst.
Verbessere dein Wohlbefinden, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst für ein beruhigendes Erlebnis.
Nutze den 9-Stunden-Timer, um den Ventilator nach deiner gewählten Dauer automatisch auszuschalten. Genieße angenehme Kühlung, ohne aufstehen oder ans Ausschalten denken zu müssen.
Steuere deinen Turmventilator ganz einfach über das intuitive Touchpanel oder die Fernbedienung, für bequeme Bedienung von überall im Raum.
Dieser Modus passt die Ventilatorgeschwindigkeit dynamisch an, um die natürliche Luftbewegung nachzuahmen und für eine beruhigende Brise im Raum zu sorgen.
Elegantes, schlankes Design, das in jeden Raum passt. Stelle ihn in eine Ecke oder an eine Wand, um Platz zu sparen und gleichzeitig dein Zuhause kühl und stilvoll zu halten.
In Sekunden aufgebaut ohne Schrauben oder Aufwand. Der Ventilator ist für Bequemlichkeit konzipiert, lässt sich mühelos zusammenbauen und ist sofort einsatzbereit.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Leistung
Bedienkomfort
Gewicht und Abmessungen
Energieeffizienz
Wartung
Kompatibilität
Ursprungsland
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