Entfernt bis zu 34,3 l Feuchtigkeit pro Tag aus der Luft.
Effektiv in Räumen mit bis zu 150 m3
Von 90 % auf gesunde 60 % Luftfeuchtigkeit in nur 16 Minuten
Passt sich intelligent an die Luftqualität in deinen Innenräumen an
Umweltfreundlich und dennoch leistungsstark
Entwickelt, um schnell wieder ein gesundes Raumklima zu schaffen. Entfernt effektiv Feuchtigkeit, bekämpft Schimmel, Schimmelpilze, Kondensation und muffige Gerüche. Verhindert das Wachstum von Allergenen und schützt dein Zuhause vor feuchtigkeitsbedingten Schäden.
Extrahiert täglich bis zu 34,3 Liter Feuchtigkeit aus der Luft, ideal für Räume von bis zu 150 m³ (3). Reduziert die Luftfeuchtigkeit von ungesunden 90 % auf komfortable 60 % in nur 16 Minuten (4). Der geräumige Wasserbehälter von 4 l ermöglicht einen längeren Betrieb ohne häufiges Nachfüllen.
Beseitige muffige Gerüche von Schimmel, klammen Teppichen und Möbeln, indem du überschüssige Feuchtigkeit effektiv reduzierst. Reichere die Luft mit deinen ätherischen Lieblingsölen an und genieße so erfrischende, angenehme Düfte.
4.6
von 5
99
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
sant0sha_5348
27/06/2025
Deutschland
Perfektes Raumklima
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Philips 2-in-1 Luftentfeuchter und Luftreiniger 5000 Series DE5305/11 sorgt für ein optimales Raumklima! Er ist leise, leistungsstark und sehr einfach in der Bedienung. Die Luft ist klar, frisch und nicht muffig. Absolute Empfehlung
Diese Bewertung wurde für Series 5000 verfasst
Diese Bewertung wurde für Series 5000 verfasst
gingirl_3772
17/06/2025
Deutschland
Sehr zufrieden!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich persönlich bin so happy mit dem Luftentfeuchter von Philips, den ich dank Influenster testen durfte. Optisch finde ich das Gerät schön und es passt gut in den Raum. Durch die 360• Rollen an der Unterseite lässt sich der Luftentfeuchter von Philips optimal dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Die Luftfeuchtigkeit auch in großen Räumen wird in kürzester Zeit spürbar gesenkt. Durch die Aera-Sense Technologie wird die Leistung des Luftentfeuchters automatisch geregelt und sorgt so für einen besonders energieeffezienten Betrieb. Die Bedienung allgemein ist sehr leicht und intuitiv und kann durch oben durch ganz einfaches Drücken gesteuert werden. Für mich ein absolutes Plus ist, das ich dem Luftentfeuchter ätherische Öle hinzufügen kann, um meinen Räumen einen tollen, frischen Duft zu verleihen. Was ich außerdem besonders toll finde, ist der Wäschemodus, durch den die Kleidung sanft und zügig trocknet. Für mich persönlich ein richtig tolles Produkt, das ich in meinem Haushalt nicht mehr missen möchte!
Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst
Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst
jetteh2_5820
16/06/2025
Deutschland
Tolles Gerät mit super Funktionen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Sehr modernes Design. Angenheme Lautstärke und niedriger Energieverbrauch. Funktionen sehr einfach und verständlich. In kürzester Zeit schafft das Gerät es den Raum zu entfeuchten und ein angenehmes Klima zu schaffen. Der Entfeuchter ist allerdings recht groß. Man kann es auch als Aroma-Diffuser umwandeln und gleichzeitig einen tollen Duft im Raum zaubern.
Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst
Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst
(1) Getestet bei 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90 % durch einen nach GB/T 19411-2003 zertifizierten Drittanbieter.
(2) Berechnet auf Basis der relativen Luftfeuchtigkeit, geteilt durch eine Standard-Trinkwasserflasche von 550 ml.
(3) Geeigneter Entfeuchtungsbereich berechnet nach JEM1411:1998 (Kategorie moderner Betonwohnungen) mit einer Raumhöhe von 2,5 m
(4) Berechnet: 20 m3, ab 60 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 27 Grad, getestet durch ein Drittanbieterlabor gemäß GB/T 19411-2003. Die Ergebnisse können aufgrund natürlicher Belüftung, Feuchtigkeitsfreisetzung/-Absorption und Temperaturschwankungen abweichen.
(5) Im Vergleich zur natürlichen Innenraumtrocknung von Bekleidung, Test von Philips.
(6) Getestet mit 20 synthetischen T-Shirts, Test von Philips
(7) Berechnet: Treibhauspotenzial (GWP) von R134a (1,300) und R290 (< 3)