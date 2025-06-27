ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
  • Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.

Series 3000Luftentfeuchter

DE3306/11

4.6
| (99) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.
Dieser leistungsstarke Luftentfeuchter stellt die optimale Luftfeuchtigkeit innerhalb von Minuten wieder her und trocknet empfindliche Kleidungsstücke schneller und sanfter. Reichere die Luft mit deinen ätherischen Lieblingsölen an und genieße ein frisches und gesünderes Zuhause.
Alle Vorteile anzeigen

Entfeuchter mit erfrischendem Aromaspender

Schluss mit muffigem Geruch. Ab sofort duftet dein Zuhause nur noch.

  • Entfernt bis zu 34,3 l Feuchtigkeit pro Tag aus der Luft.

  • Effektiv in Räumen mit bis zu 150 m3

  • Von 90 % auf gesunde 60 % Luftfeuchtigkeit in nur 16 Minuten

  • Passt sich intelligent an die Luftqualität in deinen Innenräumen an

  • Umweltfreundlich und dennoch leistungsstark

Reduziert Feuchtigkeit, verhindert Schimmel und beseitigt muffige Gerüche

Reduziert Feuchtigkeit, verhindert Schimmel und beseitigt muffige Gerüche

Entwickelt, um schnell wieder ein gesundes Raumklima zu schaffen. Entfernt effektiv Feuchtigkeit, bekämpft Schimmel, Schimmelpilze, Kondensation und muffige Gerüche. Verhindert das Wachstum von Allergenen und schützt dein Zuhause vor feuchtigkeitsbedingten Schäden.

Entfernt bis zu 34,3 l pro Tag (1) bzw. 62 Flaschen Wasser (2)

Entfernt bis zu 34,3 l pro Tag (1) bzw. 62 Flaschen Wasser (2)

Extrahiert täglich bis zu 34,3 Liter Feuchtigkeit aus der Luft, ideal für Räume von bis zu 150 m³ (3). Reduziert die Luftfeuchtigkeit von ungesunden 90 % auf komfortable 60 % in nur 16 Minuten (4). Der geräumige Wasserbehälter von 4 l ermöglicht einen längeren Betrieb ohne häufiges Nachfüllen.

Aromatherapie-Zusatzoption für frischen Wind zu Hause

Aromatherapie-Zusatzoption für frischen Wind zu Hause

Beseitige muffige Gerüche von Schimmel, klammen Teppichen und Möbeln, indem du überschüssige Feuchtigkeit effektiv reduzierst. Reichere die Luft mit deinen ätherischen Lieblingsölen an und genieße so erfrischende, angenehme Düfte.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

    • Philips Original

    Philips Original
    Aromapads

    FY5100/00
    • Kompatibel mit Philips Climate Care Produkten
    • Bis zu 24 Monate verwendbar
    • Im Lieferumfang enthalten: 24 Aromapads
    • Philips Original-Aromapads

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

99

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

27/06/2025

Deutschland

Deutschland

Perfektes Raumklima

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Philips 2-in-1 Luftentfeuchter und Luftreiniger 5000 Series DE5305/11 sorgt für ein optimales Raumklima! Er ist leise, leistungsstark und sehr einfach in der Bedienung. Die Luft ist klar, frisch und nicht muffig. Absolute Empfehlung

Diese Bewertung wurde für Series 5000 verfasst

Diese Bewertung wurde für Series 5000 verfasst

17/06/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich persönlich bin so happy mit dem Luftentfeuchter von Philips, den ich dank Influenster testen durfte. Optisch finde ich das Gerät schön und es passt gut in den Raum. Durch die 360• Rollen an der Unterseite lässt sich der Luftentfeuchter von Philips optimal dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Die Luftfeuchtigkeit auch in großen Räumen wird in kürzester Zeit spürbar gesenkt. Durch die Aera-Sense Technologie wird die Leistung des Luftentfeuchters automatisch geregelt und sorgt so für einen besonders energieeffezienten Betrieb. Die Bedienung allgemein ist sehr leicht und intuitiv und kann durch oben durch ganz einfaches Drücken gesteuert werden. Für mich ein absolutes Plus ist, das ich dem Luftentfeuchter ätherische Öle hinzufügen kann, um meinen Räumen einen tollen, frischen Duft zu verleihen. Was ich außerdem besonders toll finde, ist der Wäschemodus, durch den die Kleidung sanft und zügig trocknet. Für mich persönlich ein richtig tolles Produkt, das ich in meinem Haushalt nicht mehr missen möchte!

Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst

Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst

16/06/2025

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit super Funktionen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Sehr modernes Design. Angenheme Lautstärke und niedriger Energieverbrauch. Funktionen sehr einfach und verständlich. In kürzester Zeit schafft das Gerät es den Raum zu entfeuchten und ein angenehmes Klima zu schaffen. Der Entfeuchter ist allerdings recht groß. Man kann es auch als Aroma-Diffuser umwandeln und gleichzeitig einen tollen Duft im Raum zaubern.

Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst

Diese Bewertung wurde für Series 3000 verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. (1) Getestet bei 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90 % durch einen nach GB/T 19411-2003 zertifizierten Drittanbieter.

  2. (2) Berechnet auf Basis der relativen Luftfeuchtigkeit, geteilt durch eine Standard-Trinkwasserflasche von 550 ml.

  3. (3) Geeigneter Entfeuchtungsbereich berechnet nach JEM1411:1998 (Kategorie moderner Betonwohnungen) mit einer Raumhöhe von 2,5 m

  4. (4) Berechnet: 20 m3, ab 60 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 27 Grad, getestet durch ein Drittanbieterlabor gemäß GB/T 19411-2003. Die Ergebnisse können aufgrund natürlicher Belüftung, Feuchtigkeitsfreisetzung/-Absorption und Temperaturschwankungen abweichen.

  5. (5) Im Vergleich zur natürlichen Innenraumtrocknung von Bekleidung, Test von Philips.

  6. (6) Getestet mit 20 synthetischen T-Shirts, Test von Philips

  7. (7) Berechnet: Treibhauspotenzial (GWP) von R134a (1,300) und R290 (&lt; 3)