DE5305/11
Entfernt bis zu 26,5 l Feuchtigkeit pro Tag aus der Luft
Reinigt mit leistungsstarker Filterung: 270 m³/h (CADR)
HEPA NanoProtect Filter
Passt sich intelligent an die Luftqualität in deinen Innenräumen an
Umweltfreundlich und dennoch leistungsstark
Entwickelt, um schnell wieder ein gesundes Raumklima zu schaffen. Entfernt effektiv Feuchtigkeit, bekämpft Schimmel, Schimmelpilze, Kondensation und muffige Gerüche. Verhindert das Wachstum von Allergenen und schützt dein Zuhause vor feuchtigkeitsbedingten Schäden.
Extrahiert täglich bis zu 14,2 Liter Feuchtigkeit aus der Luft, ideal für Räume von bis zu 137 m³ (3). Reduziert die Luftfeuchtigkeit von ungesunden 90 % auf komfortable 60 % in nur 17 Minuten (4). Der geräumige Wasserbehälter von 4 l ermöglicht einen längeren Betrieb ohne häufiges Entleeren.
Dank der leistungsstarken Filterung von 270 m³/h (CADR) (5) kann er einen Raum von 48 m² innerhalb von 14 Minuten reinigen (6). Entfernt bis zu 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren wie H1N1 (Grippe) (7) und Bakterien (8). Erfasst bis zu 99,99 % der Allergene von Hausstaubmilben, Pollen, Katzen oder Schimmelpilzen aus der Luft ein (9), bekannte Auslöser von Allergie- oder Heuschnupfen-Symptomen (10).
Bewertungen
(1) Getestet bei 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90 % durch einen nach GB/T 19411-2003 zertifizierten Drittanbieter.
(2) Berechnet auf Basis der relativen Luftfeuchtigkeit, geteilt durch eine Standard-Trinkwasserflasche von 550 ml.
(3) Geeigneter Entfeuchtungsbereich berechnet nach JEM1411:1998 (Kategorie moderner Betonwohnungen) mit einer Raumhöhe von 2,5 m
(4) Berechnet: 20 m3, ab 60 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 27 Grad, getestet durch ein Drittanbieterlabor gemäß GB/T 19411-2003. Die Ergebnisse können aufgrund natürlicher Belüftung, Feuchtigkeitsfreisetzung/-Absorption und Temperaturschwankungen abweichen.
(5) Getestet gemäß GB/T18801-2022 durch einen zertifizierten Drittanbieter
(6) Berechnet nach GB/T18801-2022, basierend auf Luft, die in einem 48 m³ großen Raum durch den Filter strömt, CADR 270 m³/h
(7) Getestet gemäß GB/T18801-2022 durch einen zertifizierten Drittanbieter in einer 30 m³ großen Kammer im Turbomodus für 1 Std.
(8) Getestet gemäß GB21551.3-2010 durch einen zertifizierten Drittanbieter mit S. Albus in einer 30 m³ großen Kammer im Turbomodus für 1 Std.
(9) Aus der Luft, die den Filter durchströmt. Getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschrieben von J. Bousquet und etwa 50 anderen KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) Aus der Luft, die den Filter durchströmt. Getestet durch IUTA gemäß DIN71460 mit NaCI-Aerosol 0,003 μm
(12) Im Vergleich zur natürlichen Innenraumtrocknung von Bekleidung, Test von Philips.
(13) Getestet mit 20 synthetischen T-Shirts, Test von Philips
(14) Abhängig von der Luftqualität und Häufigkeit der Verwendung
(15) Berechnet: Treibhauspotenzial (GWP) von R134a (1.300) und R290 (< 3)