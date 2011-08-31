Eingestellt
Durch die Knopfrille wird das Bügeln an Knöpfen und Säumen schnell und einfach.
Anzeige erlischt, wenn die gewünschte Bügeltemperatur erreicht ist
Die robuste Bügelsohle aus Aluminium gleitet mühelos über alle Stoffe, ist kratzfest und leicht zu reinigen.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
hcm
31/08/2011
Nederland
product voldoet aan verwachting
het product is goed hanteerbaar en voldoet aan onze gestelde eisen van een strijkijzer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC135 Droogstrijkijzer verfasst
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Diese Bewertung wurde für GC135 Droogstrijkijzer verfasst