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Dieses leichte, hochwertige Bügeleisen wurde entwickelt, um das Bügeln deiner Kleidung leichter und effektiver zu machen.
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
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Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
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