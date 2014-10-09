Eingestellt
3 m Kabel
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Mit dem extralangen Kabel (3 m) des Philips Bügeleisens können Sie ganz sicher jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!
Dank der besonders deutlichen Wasserstandsanzeige des Philips Bügeleisens kannst du den Wasserstand jederzeit mit einem Blick überprüfen.
Auszeichnungen
4.1
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
fatima
09/10/2014
France
très bon produit
Vraiment c'est un bon produit, malgré un petit soucis de thermostat plutôt délicat à mon gout. Ce fer est très efficace, facilement utilisable et le cordon qui est bien de 3 mètres est vraiment très pratique.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyCare GC3540/02 Fer vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyCare GC3540/02 Fer vapeur verfasst
dede789
23/09/2013
France
ce produit possède de grandes qualités
cet appareil est tres bien, tres pratique voila voila
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyCare GC3540/02 Fer vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyCare GC3540/02 Fer vapeur verfasst
fidji38
23/04/2013
France
super
super produit simple d'utilisation super design en plus il existe toute les couleurs magnifiques Merci Philips merci beaucoup
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyCare GC3540/02 Fer vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyCare GC3540/02 Fer vapeur verfasst