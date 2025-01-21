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3300 series Dampfbügeleisen

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3300 seriesDampfbügeleisen

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Dieses Dampfbügeleisen von Philips bietet Ihnen aufgrund einer extra großen Einfüllöffnung, eines besonders langen Kabels und der Wasserstandsanzeige nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern Sie können dank der SteamGlide-Bügelsohle auch schneller und einfacher bügeln!

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  • 21 January 2025

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