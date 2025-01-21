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3300 series Dampfbügeleisen
Eingestellt
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GC3540/02
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Dieses Dampfbügeleisen von Philips bietet Ihnen aufgrund einer extra großen Einfüllöffnung, eines besonders langen Kabels und der Wasserstandsanzeige nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern Sie können dank der SteamGlide-Bügelsohle auch schneller und einfacher bügeln!
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
Fusselrasierer
500 SeriesFusselrasierer
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügeleisen zischt, wenn ich es aufstelle
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.