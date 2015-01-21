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HC3400/15
HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
Die HAARSCHNEIDER der 3000er Serie sind robust und leistungsstark. Die innovative Schneideeinheit, die Edelstahlklingen und der verstellbare Bart- und Kammaufsatz wurden dafür entwickelt, Ihnen jedes Mal einen schnellen, gründlichen Haarschnitt zu bieten.
Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
Verwendung mit Kabel
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal doppelt so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden.*
Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.
Wählen Sie einfach die gewünschte Schnittlänge mit dem einstellbaren Kammaufsatz aus. Dieser bietet 12 Längeneinstellungen von 1 bis 23 mm in präzisen 2 mm Abständen. Ohne Kammaufsatz erhalten Sie einen 0,5 mm Schnitt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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3.6
von 5
41
Bewertungen
fati
21/01/2015
Deutschland
Das produkt ist sehr handlich und sehr gut
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider verfasst
MMM78
21/06/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Preis-Leistungs-Verhältnis!!!
Einfach, günstig aber sehr gut! Hatte bereits seit ca. 10-12 Jahren einen Philips Haarschneider und war sehr zufrieden damit. Soweit ich bis jetzt beurteilen kann ist das neue Gerät auch wieder Spitze!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider verfasst
Quéqué
23/06/2018
Portugal
Excelentíssimo
Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper verfasst
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper verfasst
Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger