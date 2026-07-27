HD6222/90
2 Heizzonen
Wendbare Platten
Einstellbare Temperatur
Große Grillfläche: 1.400 cm²
2.400 W
Zwei Grillbereiche ermöglichen es dir, die Temperatur unabhängig voneinander einzustellen und gleichzeitig verschiedene Speisen zuzubereiten.
Fünf Temperaturstufen grillen jede Zutat perfekt.
Wende die Platten zum Backen oder Grillen. Du kannst alles zubereiten: Fleisch, Gemüse, Eier und Pfannkuchen.
Bewertungen
Entferne einfach die Grillplatten, um sie in der Spülmaschine oder unter fließendem Wasser zu reinigen.