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  • Köstliches vom Grill, vom Frühstück bis zum Abendessen
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Tischgrill

HD6222/90

Köstliches vom Grill, vom Frühstück bis zum Abendessen
Genieße die Aromen beim Grillen zu Hause mit dem Philips Tischgrill. Zwei Heizzonen und wendbare Platten bieten vielseitiges Kochen und perfekte Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

Wendbare Platten verbessern das Grillerlebnis

Köstliches vom Grill, vom Frühstück bis zum Abendessen

  • 2 Heizzonen

  • Wendbare Platten

  • Einstellbare Temperatur

  • Große Grillfläche: 1.400 cm²

  • 2.400 W

2 unabhängige Kochzonen, perfekte Ergebnisse für alle Speisen

2 unabhängige Kochzonen, perfekte Ergebnisse für alle Speisen

Zwei Grillbereiche ermöglichen es dir, die Temperatur unabhängig voneinander einzustellen und gleichzeitig verschiedene Speisen zuzubereiten.

Einstellbare Temperatur für perfekte Ergebnisse

Einstellbare Temperatur für perfekte Ergebnisse

Fünf Temperaturstufen grillen jede Zutat perfekt.

Wendbare Platten für mehr Vielseitigkeit

Wendbare Platten für mehr Vielseitigkeit

Wende die Platten zum Backen oder Grillen. Du kannst alles zubereiten: Fleisch, Gemüse, Eier und Pfannkuchen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Entferne einfach die Grillplatten, um sie in der Spülmaschine oder unter fließendem Wasser zu reinigen.